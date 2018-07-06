"Нафтогаз" подал встречный иск к "Киевтеплоэнерго"

Коболев призвал оппонентов продемонстрировать мудрость при решении проблемы.

"Нафтогаз" подал встречный иск к "Киевтеплоэнерго"
Фото: argumentua.com

"Нафтогаз Украины" подал встречный иск к "Киевтеплоэнерго" в рамках спора между сторонами по правопреемственности газовых долгов и заключению договора на поставку газа.

Об этом сообщил глава НАК Андрей Коболев, передает "Интерфакс-Украина".

"Киевтеплоэнерго" пошло в суд. Мы подали встречный иск. Насколько я знаю, по требованию суда, или по требованию одного из истцов, присоединилось к судебному процессу "Киевэнерго"… Я надеюсь на справедливое решение, решение, которое скажет - кто кому должен, кто, что должен заключать. Надеюсь, решение будет в ближайшее время", - сказал он.

Коболев также призвал оппонентов продемонстрировать мудрость при решении проблемы.

"На самом деле, мы, как "Нафтогаз", также спешим в этом процессе - призываем всех быть умными, выполнять норму закона и надеемся, что до конца этого месяца мы сможем найти решение", - подытожил глава "Нафтогаза".

Напомним, в июне "Киевтеплоэнерго" обратилось в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать подписанным договор с "Нафтогазом" на поставку газа.

В свою очередь "Нафтогаз" не подписывает договор с "Киевтеплоэнерго" в связи с отказом КГГА принимать на коммунальное предприятие долги, ранее сформированные "Киевэнерго" перед НАК. В "Нафтогазе" подчеркивают, что такая позиция КГГА противоречит ст. 22 закона "О теплоснабжении".


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