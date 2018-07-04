Украина взыскала с "Газпрома" 100 млн гривен, - Петренко
Еще на 600 млн гривен арестованы корпоративные права "Газпрома".
Павло Петренко
Фото: Facebook/Павло Петренко
Украина уже взыскала с роSSийского "Газпрома" более 100 млн гривен в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража.
Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в своем микроблоге Twitter.
"Мы уже взыскали более 100 миллионов гривен из "Газпрома" в пользу государства. Также были арестованы и направлены на реализацию корпоративные права этой компании стоимостью примерно в 600 млн гривен", - написал Петренко.
Ми вже стягнули понад 100 млн гривен з «Газпрому» на користь держави. Також були арештовані та направлені на реалізацію корпоративні права цієї компанії вартістю приблизно в 600 млн гривень. #ПРЯМА_МОВА
Министр также добавил, что сейчас ведутся переговоры с иностранными юридическими советниками о стратегии взыскании с "Газпрома" еще 172 млрд гривен долга.
Напомним, в феврале "Нафтогаз Украины" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома". По результатам двух арбитражных производств "Газпром" должен оплатить $2,56 млрд долларов США в пользу "Нафтогаза".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.