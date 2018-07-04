Украина взыскала с "Газпрома" 100 млн гривен, - Петренко

Еще на 600 млн гривен арестованы корпоративные права "Газпрома".

Украина взыскала с "Газпрома" 100 млн гривен, - Петренко
Павло Петренко
Фото: Facebook/Павло Петренко

Украина уже взыскала с роSSийского "Газпрома" более 100 млн гривен в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в своем микроблоге Twitter.

"Мы уже взыскали более 100 миллионов гривен из "Газпрома" в пользу государства. Также были арестованы и направлены на реализацию корпоративные права этой компании стоимостью примерно в 600 млн гривен", - написал Петренко.

Ми вже стягнули понад 100 млн гривен з «Газпрому» на користь держави. Також були арештовані та направлені на реалізацію корпоративні права цієї компанії вартістю приблизно в 600 млн гривень. #ПРЯМА_МОВА

— Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 4 июля 2018 г.

Министр также добавил, что сейчас ведутся переговоры с иностранными юридическими советниками о стратегии взыскании с "Газпрома" еще 172 млрд гривен долга.

Напомним, в феврале "Нафтогаз Украины" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома". По результатам двух арбитражных производств "Газпром" должен оплатить $2,56 млрд долларов США в пользу "Нафтогаза".


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