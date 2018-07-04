Украинские стартапы Let’s Enhance и Flawless App прошли в известный акселератор Techstars

Сразу две украинские команды попали в европейское подразделение знаменитого американского акселератора Techstars, расположенное в Великобритании. В программе примут участие стартапы Flawless App и Let’s Enhance. Об этом AIN.UA сообщили представители компаний, пишут AIN.UA .

Стартапы получат от акселератора $120 000 инвестиций и переедут в Лондон на время прохождения программы. Кроме того, каждая команда получит дополнительные сервисы инфраструктурных решений, такие как Amazon, PayPal, SendGrid и другие. За участие в программе Techstars берет долю в проекте размером в 6%.

Flawless App — это инструмент для сравнения дизайна с реальным мобильным приложением во время разработки, основанный Ахмедом Сулейманом и Лизой Дзюбой в 2015 году. Flawless App позволяет разработчику найти и исправить визуальные ошибки в мобильных приложениях до того как они попадут к пользователю. Основатели отмечают, что с помощью инструмента разработчики могут экономить более 30 часов каждый месяц. Среди клиентов Flawless App — специалисты из Uber, Basecamp, Disney, eBay, Nike, Qiwi, Spotify и других компаний.

Основатели Flawless App Лиза Дзюба и Ахмед Сулейман

«Программа от Techstars в Лондоне – именно тот трамплин, который однозначно будет полезен Flawless App. Один из важнейших моментов Techstars для стартапа на ранней стадии – всеобъемлющая сеть контактов и связей. Не только локально в Лондоне и Великобритании, но и по всему миру. Для нас это бесконечный кладезь новых партнерств, клиентов и инвесторов. Также мы рассчитываем на сильную поддержку от менторов программы», – отмечает Ахмед Сулейман.

Let’s Enhance —платформа по обработке изображений с помощью нейросетей, которая позволяет увеличить разрешение картинок в четыре раза, минимизируя потери в качестве, восстанавливая детали и повышая их четкость. Проект был запущен в ноябре 2017 года Владиславом Пранскевичусом, Софией Швец и Александром Савсуненко (через некоторое время он ушел в другой проект). Со времени запуска, платформой воспользовалось больше 350 тыс человек, а сейчас команда готовит запуск версии для компаний.

Основатели Let’s Enhance Владислав Пранскевичус и София Швец

«Программа акселерации Techstars — это отличная возможность для нас получить сильное менторство и поддержку, а также закрепиться на европейском рынке. В Лондоне находится одно из самых больших и активных AI сообществ в мире, поэтому мы также планируем искать технологические партнерства и коллаборации», — комментирует София Швец.

«Я очень впечатлен количеством компаний из Украины, которые видел за несколько последних лет — у нас были компании в Techstars Boston, Toronto и нескольких других программах, — говорит Имонн Кэри, управляющий директор Techstars London. — Я познакомился с Preply во время нашей программы в Берлине и с радостью наблюдаю за их успехом сейчас. У меня нет сомнений, что Flawless App и Let’s Enhance продолжат тенденцию блестящих украинских компаний в Techstars. В первый раз я увидел Let’s Enhance в Риге и был поражен простотой их продукта и результатами обработки. С Flawless App нас познакомил Александр из Ecoisme и я был впечатлен их продуктом, компаниями, с которыми они работают, а также подходом к развитию проекта».