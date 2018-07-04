Экс-замдиректора "Виктории" вернула городу 120 тыс. гривен, похищенных на должности

Вместе с экс-директором чиновница присваивала зарплаты фиктивных сотрудников.

Экс-замдиректора "Виктории" вернула городу 120 тыс. гривен, похищенных на должности
Фото: odessitua.com

Бывший заместитель директора детского лагеря "Виктория" Татьяна Ланина вернула городу больше 120 тысяч гривен, которые она похитила вместе с экс-директором детского заведения Петросом Саркисяном.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на прокуратуру Одесской области.

Деньги женщина перечислила на счет муниципального департамента образования и науки. Таким образом Ланина надеется избежать реального тюремного срока: суд должен учесть ее поступок при вынесении приговора в качестве смягчающего обстоятельства.

Напомним, по версии следствия, Татьяна Ланина и директор лагеря Саркисян устраивали на работу фиктивных сотрудников, которые только числились, но не работали. Их зарплаты руководители присваивали.

Напомним, в результате пожара в детском лагере "Виктория" осенью 2017 года погибли трое детей. Родители пострадавших требуют от руководства лагеря и городской мэрии компенсации морального ущерба в размере 4 млн гривен.


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