PwC оштрафовали на $625 миллионов из-за банкротства банка

pwc

PwC оштрафовали на 625 миллионов долларов из-за банкротства банка

Аудиторскую компанию PricewaterhouseCoopers обязали выплатить компенсацию в размере 625,5 миллиона долларов в связи с банкротством американского банка Colonial Bank в 2009 году.

Об этом сообщает Bloomberg.

Аудитор должен выплатить штраф американской Федеральной корпорации по страхованию вкладов, которая понесла около 3 миллиардов долларов убытков.

Отмечается, что аудиторы PwC не увидели крупнейшую в США схему ипотечного мошенничества с участием банка и одного из ведущих ипотечных андеррайтеров в США — Taylor, Bean & Whitaker.

Источник: ЭП


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