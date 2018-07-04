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PwC оштрафовали на $625 миллионов из-за банкротства банка PwC оштрафовали на 625 миллионов долларов из-за банкротства банка Аудиторскую компанию PricewaterhouseCoopers обязали выплатить компенсацию в размере 625,5 миллиона долларов в связи с банкротством американского банка Colonial Bank в 2009 году. Об этом сообщает Bloomberg. Аудитор должен выплатить штраф американской Федеральной корпорации по страхованию вкладов, которая понесла около 3 миллиардов долларов убытков. Отмечается, что аудиторы PwC не увидели крупнейшую в США схему ипотечного мошенничества с участием банка и одного из ведущих ипотечных андеррайтеров в США — Taylor, Bean & Whitaker. Источник: ЭП

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