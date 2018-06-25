Dragon Capital покупает торговый центр Sky Park в Виннице

Продавец - Альфа-банк.

Dragon Capital покупает торговый центр Sky Park в Виннице
Фото: bankomet.com.ua

Инвестиционная группа Dragon Capital может приобрести "Аскор Компани", которая управляет торговым центром Sky Park в Виннице.

Об этом сообщается на сайте Антимонопольного комитета Украины.

"Предоставлено разрешение компании Dragon Capital Investments Limited (Никосия, Кипр) на приобретение доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Аскор Компани» (Киев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении.

ООО "Аскор Компании" создано в 2014 года. Основным видом деятельности предприятия является предоставление в аренду недвижимости. Бенефициар компании - Лука Иван Хаслиманн (Люксембург).

ТРЦ "Sky Park" расположен в Виннице, его общая площадь - около 30 тыс. кв. м. Несколько лет ТРЦ был объектом корпоративного конфликта, а его собственник попал в процедуру банкротства. В начале 2015 года Альфа-Банк получил контроль над ТРЦ.

Напомним, Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний, которые работают в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг и предоставляют полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Компания основана в 2000 году в Киеве, а в последние годы активно скупает активы. В том числе: украинскую онлайн-платформу морских перевозок ShipNEXT, бизнес-центры Прайм" и "Евразия" в Киеве, ТРК "Радио-Эра", ТЦ "Пирамида" в Киеве, долю в "Украинской бирже".

В январе Dragon Capital купил бизнес-центр "Торонто" на улице Большой Васильковской в Киеве, а также ТРЦ Victoria Gardens во Львове.


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