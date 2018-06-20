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2018-06-20
Суд в Лондоне разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"
Коммерческий суд Лондона во вторник разрешил «заморозку» активов роSSийского «Газпрома» на территории Великобритании по ходатайству НАК «Нафтогаз Украины».
Об этом сообщили агентству «
В НАК напомнили, что это необходимо для обеспечения решения Стокгольмского арбитража по выплате 2,6 млрд долларов.
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