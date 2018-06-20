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Суд в Лондоне разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза" Коммерческий суд Лондона во вторник разрешил «заморозку» активов роSSийского «Газпрома» на территории Великобритании по ходатайству НАК «Нафтогаз Украины». Об этом сообщили агентству « Интерфакс-Украина » в компании. В НАК напомнили, что это необходимо для обеспечения решения Стокгольмского арбитража по выплате 2,6 млрд долларов.

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