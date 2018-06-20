Суд в Лондоне разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"

Нафтогаз

Коммерческий суд Лондона во вторник разрешил «заморозку» активов роSSийского «Газпрома» на территории Великобритании по ходатайству НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в компании.

В НАК напомнили, что это необходимо для обеспечения решения Стокгольмского арбитража по выплате 2,6 млрд долларов.


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