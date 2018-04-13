Минфин хочет обязать состоятельных украинцев декларировать свои доходы

ГФС получит доступ к информации о банковских счетах указанной категории физлиц.

Минфин хочет обязать состоятельных украинцев декларировать свои доходы
Фото: LB.ua

Министерство финансов разработало законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты относительно критериев определения лиц с высокими доходами", который обяжет состоятельных граждан подавать декларации.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

"Во исполнение Стратегии по реформированию системы управления государственными финансами на 2017-2020 годы, Минфин наработал законопроект, который позволит уменьшить уровень уклонения от уплаты налогов среди налогоплательщиков с высокими доходами и одновременно ввести мировую практики в работе с налогоплательщиками с высокими доходами", - говорится в сообщении.

Данный законопроект предусматривает:

- введение критериев определения физических лиц с высокими доходами, взятие такой категории на учет и ежегодное представление налоговой декларации независимо от удержания налога на доходы физлиц и военного сбора с их доходов;

- получение ГФС доступа к информации о банковских счетах указанной категории физлиц;

- расширение объема информации, которая будет предоставляться банковскими учреждениями по письменному требованию органов доходов и сборов по банковским счетам лиц с высокими доходами, при условии надлежащей защиты таких данных.

Напомним, в прошлом году число украинцев с годовым доходом от 1 млн гривен упало на 25%.


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