Минфин хочет обязать состоятельных украинцев декларировать свои доходы
ГФС получит доступ к информации о банковских счетах указанной категории физлиц.
Министерство финансов разработало законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты относительно критериев определения лиц с высокими доходами", который обяжет состоятельных граждан подавать декларации.
Об этом сообщается на сайте Минфина.
"Во исполнение Стратегии по реформированию системы управления государственными финансами на 2017-2020 годы, Минфин наработал законопроект, который позволит уменьшить уровень уклонения от уплаты налогов среди налогоплательщиков с высокими доходами и одновременно ввести мировую практики в работе с налогоплательщиками с высокими доходами", - говорится в сообщении.
Данный законопроект предусматривает:
- введение критериев определения физических лиц с высокими доходами, взятие такой категории на учет и ежегодное представление налоговой декларации независимо от удержания налога на доходы физлиц и военного сбора с их доходов;
- получение ГФС доступа к информации о банковских счетах указанной категории физлиц;
- расширение объема информации, которая будет предоставляться банковскими учреждениями по письменному требованию органов доходов и сборов по банковским счетам лиц с высокими доходами, при условии надлежащей защиты таких данных.
Напомним, в прошлом году число украинцев с годовым доходом от 1 млн гривен упало на 25%.
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