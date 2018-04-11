Введение в Украине налога на выведенный капитал пока невозможно, - Всемирный банк
Замена в Украине налога на прибыль налогом на выведенный капитал сегодня невозможна из-за риска сокращения налоговых поступлений.
Об этом заявил ведущий экономист представительства ВБ по Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан во время встречи с журналистами.
«Большинство стран налогоблагает корпоративную прибыль и только немногие перешли к налогообложению распределенной прибыли. При этом во время такого перехода многие из этих стран потеряли существенную долю доходов от налогообложения прибыли. Такая потеря сейчас недопустима для Украины», — заявил он.
Кхан добавил, что в ближайшей перспективе Украине понадобятся значительные объемы финансирования для обслуживания внешних обязательств и покрытия фискальных потребностей.
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