Введение в Украине налога на выведенный капитал пока невозможно, - Всемирный банк

Замена в Украине налога на прибыль налогом на выведенный капитал сегодня невозможна из-за риска сокращения налоговых поступлений.

Об этом заявил ведущий экономист представительства ВБ по Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан во время встречи с журналистами.

«Большинство стран налогоблагает корпоративную прибыль и только немногие перешли к налогообложению распределенной прибыли. При этом во время такого перехода многие из этих стран потеряли существенную долю доходов от налогообложения прибыли. Такая потеря сейчас недопустима для Украины», — заявил он.

Кхан добавил, что в ближайшей перспективе Украине понадобятся значительные объемы финансирования для обслуживания внешних обязательств и покрытия фискальных потребностей.