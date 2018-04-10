Сільрада купила у головного «тимошенківця» Одеси позашляховик Hyundai Santa Fe за мільйон
Дальницька сільська рада Овідіопольського району Одеської області 2 квітня за результатами тендеру замовило дочірньому підприємству «Базіс авто» легковий автомобіль за 959 тис грн. Про це
Фірма поставить позашляховик Hyundai Santa Fe у комплектації Excellent 2017 року випуску. Автомобіль матиме дизельний двигун, підігрів передніх та задніх сидінь, передній та задній парктроник, PA30B-R audio (RDS-радіо+Digital Audio Broadcast+CD/МР3) з 5 “TFT LCD монітором, панель приладів SUPER VISION з TFT-монітором, бокові подушки безпеки водія і переднього пасажира, шторки безпеки для пасажирів передніх та задніх сидінь.
У автосалонах Hyundai Santa Fe у комплектації Excellent можна
Єдиним конкурентом ДП «Базіс авто» було дочірнє підприємство «Автотрейдінг – Одеса» Олега Боярина, чия пропозиція була вищою – 975 тис грн. Очікувана ціна склала 1,05 млн грн.
Засновником «Базіс авто» є ТОВ «Автомастер», власниками якого в свою чергу є Сергій Дібров та Григорій Гріншпун, який керує фірмою. Останній є
Дальницьку сільську раду з 2007 року
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