РоSSийские олигархи потеряли за день почти $12 миллиардов из-за санкций США
Совокупное состояние 50 богатейших людей РФ за день сократилось более чем на $11,7 млрд вслед за падением роSSийского фондового рынка из-за введения новых санкций США.
Об этом сообщает
Лидером по потерям оказался олигарх Олег Дерипаска. Его состояние на фоне резкого снижения стоимости бумаг Rusal и En+ Group сократилось почти на четверть, или на $1,3 млрд. Эксперты Forbes оценивают состояние Дерипаски в понедельник в $4 млрд, тогда как на момент публикации рейтинга миллиардеров Forbes 2018 года было $6,7 млрд.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
09.04.2018 23:38