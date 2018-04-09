РоSSийские олигархи потеряли за день почти $12 миллиардов из-за санкций США

Совокупное состояние 50 богатейших людей РФ за день сократилось более чем на $11,7 млрд вслед за падением роSSийского фондового рынка из-за введения новых санкций США .

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные экспертов журнала Forbes, рассчитываемые в режиме реального времени.

Лидером по потерям оказался олигарх Олег Дерипаска. Его состояние на фоне резкого снижения стоимости бумаг Rusal и En+ Group сократилось почти на четверть, или на $1,3 млрд. Эксперты Forbes оценивают состояние Дерипаски в понедельник в $4 млрд, тогда как на момент публикации рейтинга миллиардеров Forbes 2018 года было $6,7 млрд.