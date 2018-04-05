Полиция Киева выявила присвоение 5,6 млн гривен при поставках просроченных продуктов в детсады и школы

Адреса складов, производственных и упаковочных мощностей, поставщиков продукции, медицинских документах работников оказались фиктивными.

Полиция Киева выявила присвоение 5,6 млн гривен при поставках просроченных продуктов в детсады и школы
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полиция выявила присвоение 5,6 млн гривен средств государственного бюджета при поставках просроченных продуктов в детские сады и школы в Киеве.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

"Есть основания полагать, что должностные лица общества (поставлявшего продукты питания) в течение 2016-2018 годов легализовали средства на общую сумму более 5 600 000 гривен, большая часть которых являются государственными. Это стало возможно в результате внесения в тендерную документацию заведомо ложных сведений и в дальнейшем поставок некачественной продукции в садики, общеобразовательные учреждения и другие государственные учреждения", - говорится в сообщении.

В декабре 2017 года в полицию обратились представители общественной организации с заявлением о проверке поставок в учебные заведения столицы некачественных продуктов. В заявлении говорилось, что фирма, выигравшая тендер на поставку продуктов не выполняет условия договора а ее представители без предупреждений перестают привозить продукцию.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса следователи обнаружили внесение в тендерную документацию заведомо недостоверных сведений, в частности - адреса складов, производственных и упаковочных мощностей, поставщиков продукции, медицинских документах работников оказались фиктивными.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Более того, правоохранители получили документы по поставке в детсады макарон с мышиными экскрементами, а также просроченных сыров. Поставки мяса также не соответствовали нормам.

Правоохранители изъяли образцы поставленной продукции на нескольких объектах и отправили ее на экспертизу, которая показала, что продукты не соответствуют госстандартам.

Напомним, в конце января правоохранители выявили поставки некачественного мяса в детские сады и больницы в Житомирской области.


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