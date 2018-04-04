Госпіталь Нацгвардії розіграв в сім’ї депутата-«тимошенківця» третину мільйона на м’ясо
«Військовий госпіталь національної гвардії України» (Злочів, Львівська обл.) за результатами відкритих торгів 28 березня підписав договір з приватним підприємцем Денисом Стахом щодо закупівлі м’яса за 381 тис грн.
Про це повідомляють
За умовами договору, підприємець до кінця 2018 року поставить майже 5 тонн м’яса. Зокрема, буде поставлено свинину та яловичину за 82 грн./кг, а м’ясо курчат бройлера – за 52 грн. кг. На гуртовому ринку «Шувар» (Львів), ціна на свинину і яловичину коливається від 90 до 150 грн./кг, на тушки бройлера – 48-49 грн./кг.
Конкурентом переможця на торгах було ТОВ «Рута» з пропозицією на 24,5 тис. грн дорожчою. Під час торгів учасники не знижували ціни.
Власником 75% «Рута» та директором цієї фірми є Петро Стах – батько переможця торгів Дениса Стаха. Ще 25% фірми належить Галині Івасюк – дружині Петра Стаха та матері Дениса Стаха.
Петро Стах у 2016 році став
Свою пов’язаність учасники торгів не надто і приховували. Зокрема, Денис Стах на підтвердження своєї кваліфікації надав договір з «Рута» на переробку сировини великої рогатої худоби та декларацію виробника на готову продукцію того ж підприємства.
Під час інших
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
04.04.2018 11:28