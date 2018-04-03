Nestlе инвестирует в экономику Харьковщины около 700 миллионов гривен, – Светличная

Проект рассчитан на 2-3 года. Его реализация позволит увеличить количество рабочих мест.

Nestlе инвестирует в экономику Харьковщины около 700 миллионов гривен, – Светличная
Фото: ХОГА

В Харьковской области стартует масштабный проект модернизации одного из предприятий корпорации Nestl?, при этом в экономику региона будет привлечено 700 миллионов гривен, сообщает сайт ХОГА.

Глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная и генеральный директор Nestl? в Украине и Молдове Ансгар Борнеман во время встречи в Харькове обсудили этапы реализации проекта модернизации предприятия «Мивина», принадлежащего швейцарской корпорации. Главными целями проекта названы улучшения условий труда, повышения конкурентоспособности продукции, дальнейшее развитие фабрики.

«Проект рассчитан на 2-3 года. Его реализация позволит в перспективе увеличить количество рабочих мест, а до конца 2018 года повысить зарплату на предприятии в среднем на 15%, – сообщила Юлия Светличная. – Рассчитываем на сотрудничество с руководством Nestl?. Хочу поблагодарить компанию за то доверие, которое она оказывает Харьковской области, тем самым предоставляя возможность развивать внутренний и внешний рынки Харьковщины и повысить активность бизнеса».

По словам Ансгара Борнемана, размер инвестиций в Харьковскую область составит около 700 млн грн. Он также считает, что у региона есть большие преимущества, которые важны для международных компаний-инвесторов.

«Мы планируем модернизировать производство, усовершенствовать все процессы, улучшить условия труда и технологии изготовления продукции, – заявил генеральный директор Nestl? в Украине и Молдове. – У Харьковской области есть большое преимущество на сегодня. Это тот регион, где сконцентрировано большое количество высококвалифицированных кадров. Будем надеяться, что инвестиции принесут пользу Харьковскому региону сейчас и в долгосрочной перспективе».

На брифинге по результатам встречи Юлия Светличная отметила, что область ждет новых иностранных партнеров, готовых строить в регионе новые современные заводы, развивать существующие предприятия, создавать новые рабочие места, увеличивать поступления в бюджет – для дальнейшего развития области.

«Тот факт, что иностранные инвесторы готовы вкладывать средства в модернизацию предприятий в Харькове, свидетельствует о доверии к области и уверенности в безопасности нашего региона», – резюмировала Светличная.


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