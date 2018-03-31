Нардеп Ефимов задекларировал квартиру в Киеве, коровник и телятник

В 2017 году он потратил 5,4 млн гривен на авиабилеты.

Нардеп Ефимов задекларировал квартиру в Киеве, коровник и телятник
Фото: hi.dn.ua

Депутат Верховной Рады Максим Ефимов задекларировал 463,6 млн гривен доходов за 2017 год. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций.

230 тысяч гривен годового дохода депутата составила зарплата, 455,3 млн гривен - доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, 3,1 млн гривен - возвратная финансовая помощь, 2,3 млн гривен - кредит в Приватбанке, 1,4 млн гривен - награда от компании "Энергомашспецсталь".

Депутат задекларировал 4,8 млн долларов и 18 млн гривен наличных средств, а также 7 млн гривен, одолженных компании "Внешпромресурсы".

В собственности Ефимова находится 20 земельных участков (14 - в Донецке и Донецкой области, 6 - в Киевской области), 2 жилых дома (323,2 и 176,0 кв. м), квартира (212,4 кв. м) в Киеве, коровник и телятник. Также он владеет квартирой (279,3 кв. м) за 11,1 млн гривен в США, а в разделе "Объекты незавершенного строительства" указал еще одну квартиру (117 кв. м) в США.

Ефимов владеет автомобилем Lexus GX 470 (2005 год выпуска) и скутером Bombardier RXP X RS 260 hp (2013 год выпуска).

В 2017 году он потратил 5,4 млн гривен на авиабилеты.

Жена депутата задекларировала 38,4 тысяч гривен зарплаты в компании "Внешпромресурсы", 37,6 тысяч гривен - доход от предоставления имущества в аренду, 49 тысяч гривен - доход от отчуждения движимого имущества.

В ее собственности 3 земельных участка, 3 жилых дома, 3 помещения для магазина, а также 2 автомобиля Lexus GX 460 2010 года выпуска и Land Rover Range Rover Sport 2014 года выпуска. В 2017 году она приобрела ювелирных изделий на сумму 387,8 тысяч гривен.


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