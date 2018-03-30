Витренко рассказал, когда начнется взыскание долга с "Газпрома"

Нафтогаз

НАК «Нафтогаз Украины» уже в апреле может начать процесс взыскания с ОАО «Газпром» долга 2,6 миллиарда долларов.

Об этом сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко в эфире «24 канала».

«(Процесс обращения в суды — ЭП) может начаться в ближайшее время, уже в апреле. Мы предупредили их», — сказал он.

По его словам, процесс взыскания может занять до полугода, в то же время НАК рассчитывает на добросовестное выполнение роSSийской компанией решение арбитража в ближайшее время. При этом он уточнил, что «Газпром» пока не подал апелляцию на решение арбитража по транзитному соглашению.

«С юридической точки зрения даже если бы они уже подали апелляцию, она не приостанавливает исполнение решения арбитражного трибунала. То есть они должны заплатить нам эти деньги, а потом ждать полтора года пока их апелляция будет рассмотрена и принято соответствующее решение», — добавил он.

Витренко, в частности, не исключил возможность ареста газа роSSийской компании в подземных хранилищах Европы или акций оператора «Северный поток» в швейцарском суде для взыскания долга.

Источник: ЭП


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