Маріупольці замовили два десятки вживаних трамваїв за 34 мільйони
КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» 23 березня за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ «ТД “Літан”» щодо поставки 20 трамвайних вагонів за 33,54 млн грн. Про це повідомляється в системі «
Замовлено вживані трамвайні вагони типу «Tatra Т3» чеського виробника «CKD Tatra» з потужністю тягового електродвигуна 40 кВт за ціною 1,68 млн грн з ПДВ за одиницю. Продавець має поставити вагони до 17 грудня цього року. Сторони передбачили передоплату у розмірі 50% від вартості договору.
Згідно з технічними вимогами, пасажиромісткість замовлених вагонів становить 110 осіб, довжина вагонів складає 14 метрів. У вагонах мають бути нові бандажі, протиковзке покриття підлоги. З-поміж іншого, замовник прописав вимогу щодо брендування зовнішніх боковин кузова, паспорт щодо якого замовник мав надати переможцю торгів на етапі підписання договору.
Нагадаємо, торік у квітні «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління»
Також, з розкритої у 2014 році схеми щодо закупівлі списаних чеських трамваїв для «Київського заводу електротранспорту» замість ремонту наявних, згідно з договором, відомо, що у 2014 році вартість вживаного вагону з Чехії за тодішнім валютним курсом становила близько 350 тис. грн.
З переможцем торгів, «ТД “Літан”» конкурувало ТОВ «ТД УКВЗ-Україна» з фінальною ціновою пропозицією, дорожчою на 3 тис. грн (0,009%).
Одноосібним власником та керівником ТОВ «ТД УКВЗ-Україна» є Олександр Рибальченко, співвласник ТОВ «Окраїна». Начальником відділу тендерних процедур фірми працює Марина Скрипко, яка також є менеджером в «Окраїні».
Дніпровське ТОВ «ТД «Літан» належить Олегу Сухову (85%) і Дмитру Науменку (15%). Вони ж були співзасновниками ЗАТ «Літан», яке
Згаданий Дмитро Науменко є керівником та співвласником ТОВ «Дуотранс» разом з Наталією Павловою та Олегом Суховим. Як повідомляли «Наші гроші», це підприємство фігурує у кримінальному провадженні щодо закупівлі у 2015 році посадовцями КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» вживаних тролейбусів Man за завищеною ціною – по 998 тис грн. У квітні 2016 року суд
Олег Сухов є співвласником ТОВ «ТМ Літан» разом з киянином Олексієм Солдатенковим, який раніше був членом наглядової
Щодо ТД «Літан», то згідно з даними судового реєстру, фірма фігурує у кількох кримінальних провадженнях, зокрема, від
У період часу з 2010 року по сьогодні товариство ТД «Літан» отримало держзамовлень на понад 620 млн грн.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
29.03.2018 09:32