Добро пожаловать в Цукертаун. Зачем корпорации возводят собственные города

Запланированная площадь Уиллоу Вилладж — 59 акров или почти 0,25 км?. «Корпоративный» квартал будет размещен между двумя латиноамериканскими общинами, Бель Хейвен и восточным Пало Альто. Запланировано строительство 1500 апартаментов, 225 из которых будут продаваться по льготным ценам ниже рыночных. Покупателями остальных, вероятнее всего, станут сотрудники Facebook. Помимо жилья, Facebook также планирует выделить восемь акров под парки, возвести пешеходные и велосипедные дорожки — инфраструктура будет открыта для всех, пишут AIN.UA .

NY Times указывает на вопрос, который стоит за амбициозным проектом: «Действительно ли людям так нравятся технологические корпорации, что они готовы в них жить?». Ответа пока нет, зато Уиллоу Вилладж легко получил альтернативное название — журналисты прозвали квартал Цукертауном. Правда, на фоне недавних скандалов вокруг использования персональных данных судьба строительной инициативы находится под угрозой. Но даже если у Facebook не получится, это не единственная корпорация Долины, у которой есть градостроительные амбиции.

Карта связей Facebook и здание для нового квартала

Если проехать несколько миль по шоссе 101 и оказаться в городке Маунтин-Вью, там заправляет Google . Компания намерена возвести новое офисное здание площадью около 0,05 км?, а рядом — более 5 000 домов. Комплекс уже прозвали Alphabet City, проводя параллели с холдингом Alphabet, который владеет поисковиком. По мнению NY Times, оба проекта способны изменить культуру Долины. Она возникла благодаря агрессивному рекрутингу. Разработчики меняли одну работу над другую. Теперь, если они в буквальном смысле будут жить под крылом работодателя, все будет иначе.

Кроме того, это усилит жилищный кризис для 1,2 млн человек, которым не повезло работать в сфере Big Tech. Учителя, рабочие, пожарные, клерки — им придется свыкнуться, что корпорации, со своими огромными деньгами, перетянули на себя функции государства. К примеру, количество сотрудников головного офиса Facebook в Менло-Парк с нынешних 12 000 за ближайшие годы должно возрасти до 35 000. Это немного больше, чем население самого города.

Зона строительства Alphabet City

Впрочем, такие исторические прецеденты уже случались. NY Times приводит несколько примеров. К примеру, на лесопилке в городе Лоуэлл в 1846 году специально замедляли часы — чтобы смены длились подольше. Ночью их ход, наоборот, ускорялся. А вот Милтон Херши в 1903 году основал первую американскую шоколадную фабрику в Пенсильвании. Вокруг также возвели поселение. Херши пообещал, что там не будет бедности или невзгод. В обмен на отказ от части гражданских прав вроде избрания мэра, жители получали доступ к медицинским услугам, бесплатное обучение, аллеи и зоопарк.

Аналогичным путем пошла корпорация Kohler, которая в 1900 построила завод по производству сантехники в Висконсине, а потом окружила его поселением. Поначалу все шло хорошо: велось строительство жилья для пар и одиночек, работники получали хорошую зарплату и пенсионные планы. Однако с наступлением Великой депрессии ситуация ухудшилась. Рабочие вышли страйковать. В ответ Kohler вооружила охрану автоматическим оружием. В завязавшейся схватке погибли 2 человека и пострадали еще 40.

Уже к 1960 эра американских корпоративных городов подходила к концу. Зато тренд подхватили в Китае. NY Times приводит пример отдаленный город Чжэнчжоу, возведенный вокруг сборочной фабрики. 350 000 местных сотрудников занимаются сборкой iPhone.

Чжэнчжоу

В комментарии Times автор книги The Company Town Харди Грин говорит, что нынешние «перки» вроде обедов, камер для сна, классов по йоге и прочих бесплатных удобств для сотрудников — всего лишь заменитель «медленных часов» с лоуэллской лесопилки. Но в обществе, где государство все менее эффективно, такие корпоративные города могут принять с радостью или хотя бы терпением.

Правда, всего семь лет назад подход Долины к строительству был совершенно иным. Подтверждение этому — новая штаб-квартира Apple — круглый Campus, постройка которого стоила $5 млрд. Когда Стив Джобс представлял проект городскому совету Купертино, между ними завязался показательный диалог. Джобса спросили, как от строительства выиграет местное комьюнити. Возможно, они получат бесплатный Wi-Fi? Джобс ответил отрицательно:

Знаете, я простак. У меня всегда было представление, что если мы платим налоги, такими вещами должен заниматься город. Потому мы ведь и платим налоги. Если нас освободят от их уплаты, мы с радостью обеспечим город сетью Wi-Fi.

С июня 2011 года изменилось многое. Жители Долины стали больше торчать в пробках — в день местные суммарно тратят 66 000 часов. Появились дополнительные 300 000 рабочих мест. Стоимость аренды подскочила на 37%, а медианная цена дома закрепилась на отметке $968 000. При этом дорогущий Apple Campus построен без особого расчета на доступность для публичного транспорта. Сейчас такие девелоперские инициативы уже не получили бы общественной поддержки.

Компании понемногу становятся более открытыми. К примеру, та же Facebook — построенная в 2011 году штаб-квартира компании и прилегающие территории закрыты для стороннего посещения. Но в Уиллоу Вилладж не будет такого строгого ограничения: те же магазины не будут во владении Facebook, соцсеть выступит только владельцем земли. И хотя местные жители, которые снимали жилье рядом с Facebook, жалуются (лендлорды продают собственность соцсети), расширение не останавливается. Facebook и благотворительный фонд Chan Zuckerberg Initiative лишь наращивают амбиции и усилия. Они спонсируют множество общественных программ, которые решают проблемы жилищной доступности, иммиграции, образования, транспорта.

Сотрудники Facebook и генеральный план Менло-Парк

Стив Джобс обещал, что Купертино получит ничего — так и случилось. Компания уплатила $6 млн в фонд «доступного жилья», заплатила налоги — и все. У Facebook другой подход: к примеру, $200 000 ушли на постройку полицейского отделения в Менло-Парк (также оплачивается аренда и часть зарплат). Со стороны Chan Zuckerberg Initiative $7 млн потратили на постройку младшей школы, еще $3 млн были пожертвованы для помощи семьям с низким достатком. По словам представителей Facebook, они просто хотят усилить местное комьюнити.

NY Times отмечает, что подобные эксперименты проводятся не только в Долине. Корпорации усиливаются повсюду. Google получила право перестроить бывший портовый квартал Торонто. Чикаго так старается заполучить новую штаб-квартиру Amazon, что предлагает компании (второй по капитализации в мире) возвращать половину налогов штата. Аналогическое предложение у Ньюарка, который хочет выдать Amazon налоговый кредит на $7 млрд.

Если Уиллоу Вилладж постигнет успех, он станет только началом.