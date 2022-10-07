Ціна війни: Фонд національного добробуту Росії "схуд" на трильйон рублів

Хоча продаж валюти із Фонду заблоковано через санкції проти РФ, інформує ZN.ua.

Ціна війни: Фонд національного добробуту Росії

У вересні розмір російського Фонду національного добробуту скоротився на 1,1 трлн рублів (звітність Мінфіну РФ). Частково через укріплення рубля, але здебільшого через емісійне фінансування економіки. На пряму підтримку галузей та компаній з початку року міністерство фінансів Росії витратило 497 млрд рублів, близько 270 млрд рублів на покриття бюджетного дефіциту. Загалом ліквідна частина фонду зменшилася на 766 мільярдів з початку року.

Ліквідна частина фонду - це по суті ті видатки, за рахунок яких російське міністерство фінансів покриватиме дефіцит бюджету РФ. Нагадаємо, цьогоріч він має скласти 1,2 трлн, а у наступні три роки сумарно - 6,4 трлн рублів. Наразі ж ліквідна частина фонду становить - 7, 5 трлн рублів.

При цьому наявність цих резервів доволі умовна, оскільки продаж валюти із Фонду заблоковано санкціями, отже наразі мова йде фактично про емісію рубля, яка безперечно виснажуватиме російську економіку.

Нагадаємо, що Фонд національного добробуту створювався як частина системи пенсійного забезпечення росіян і мав би страхувати пенсійну систему Росії. Наповнюється він в основному із надлишкових нафтогазових доходів федерального бюджету. Та оскільки більша частина коштів фонду, номінована в іноземних валютах, входить до золото-валютних резервів Росії, його "пенсійна" функція давно перестала бути основною, а сам він використовується як бюджетний резерв.


Олена Середа, ZN.ua





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