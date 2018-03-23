«Богдан» поставив Києву тролейбусів на півмільярда з двигунами заводу у Росії, який працює на російську армію

Компанія «Богдан Моторс» нещодавно поставила «Київпастрансу» 80 тролейбусів з запчастинами російського АТ «Псковський електромашинобудівний завод» (ПЕМЗ), який працює на російський воєнний комплекс. Про це повідомив Максим Савчук у програмі Схеми».

«Богдан Моторс» виграв тендер «Київпастрансу» у червні минулого року, запропонувавши за 80 тролейбусів 499,86 млн грн.

Журналіст з’ясував, що у придбаних Києвом тролейбусах встановлена система керування двигуном російської компанії «Чергос», і тяговий електродвигун ДТА-2У1 – теж з Росії, виробництва Псковського електромашинобудівного заводу. Причому у «Киїпастрансі» скаржилися на погану якість російських двигунів.

На сайті виробника двигунів для тролейбусів «Богдан» – АТ «Псковський електромашинобудівний завод» – йдеться що підприємство виробляє і техніку спецпризначення.

ПЕМЗ протягом 2015–2018 років постачав продукцію на такі російські підприємства: АТ «Ратеп» (розробляє системи зенітних ракетних комплексів), АТ «Завод Топаз» (виготовляє артилерійські радіолокаційні системи), завод «Буревісник» (тут випускають арматуру для військових кораблів і суден), завод «Купол» в Іжевську (виробляє системи ППО), Новосибірський приладобудівний завод (тут випускають військову оптику), Далекосхідний завод «Звєзда» (ремонтує атомні підводні човни), Саратовський радіоприладний завод (розробляє берегові радіолокаційні станції).

«Схеми» з’ясували, що тягові електродвигуни для тролейбусів можна купити і в Україні.

Головний конструктор комплексу «тяговий електродвигун» українського державного заводу «Електроважмаш» Андрій Залата підтвердив, що завод виробляє такі двигуни, і ціна на них «більше ніж 200 тис грн.».

«Богдан моторс» ввозить псковські двигуни за ціною 198 тис грн. за штуку. Це не набагато дешевше, ніж купувати в державного заводу «Електроважмаш».

Гендиректор «Богдан моторс» Віталій Старосуд запевняє, що російські двигуни купувати припинили. Але зовсім недавно.

«Схеми» поспілкувалися з Олегом Гладковським, який є першим заступником секретаря Ради нацбезпеки та борони, та одночасно співвласником «Богдан моторс». Він заявив:

«Мені не відомо про російські двигуни. Наскільки я знаю, уже двигуни ми отримуємо всі від київського підприємства».

Журналіст також з’ясував, що псковська компанія не входить до списку російських підприємств, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції), які складені РНБО.

«Схеми» намагалися взяти коментар у Петра Порошенка про співпрацю українського підприємства із російською фірмою (президент раніше був піввласником «Богдан Моторс»). Втім поспілкуватися з Порошенком журналісту не вдалося.


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