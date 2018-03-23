"Мироновский хлебопродукт" объявил о выпуске евробондов на $550 млн

Ставка по бумагам составила 6,95%.

Материнская компания агропромышленной группы "Мироновский хлебопродукт" MHP SE объявила о выпуске восьмилетних евробондов по ставке 6,95% и сроком погашения в апреле 2026 года. Их общая номинальная стоимость составит 550 млн долларов. Эмитентом выступит люксембургская MHP Lux S.A.

Об этом говорится на сайте "Мироновского хлебопродукта".

Выручка от облигаций пойдет на рефинансирование ранее выпущенных облигаций на 495,6 млн долларов со ставкой 8,25% и сроком погашения до 2020 года. Также часть денег пойдет на рефинансирование краткосрочного долга, общие корпоративные цели, финансирование "экспансии и диверсификации" куриного и зернового бизнеса.

Напомним, в прошлом году МХП выпустил евробонды на $500 млн со сроком обращения до 2024 года и ставкой купона 7,75% годовых.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.