"Мироновский хлебопродукт" объявил о выпуске евробондов на $550 млн

Ставка по бумагам составила 6,95%.

"Мироновский хлебопродукт" объявил о выпуске евробондов на $550 млн
Фото: landtech.com.ua

Материнская компания агропромышленной группы "Мироновский хлебопродукт" MHP SE объявила о выпуске восьмилетних евробондов по ставке 6,95% и сроком погашения в апреле 2026 года. Их общая номинальная стоимость составит 550 млн долларов. Эмитентом выступит люксембургская MHP Lux S.A.

Об этом говорится на сайте "Мироновского хлебопродукта".

Выручка от облигаций пойдет на рефинансирование ранее выпущенных облигаций на 495,6 млн долларов со ставкой 8,25% и сроком погашения до 2020 года. Также часть денег пойдет на рефинансирование краткосрочного долга, общие корпоративные цели, финансирование "экспансии и диверсификации" куриного и зернового бизнеса.

Напомним, в прошлом году МХП выпустил евробонды на $500 млн со сроком обращения до 2024 года и ставкой купона 7,75% годовых.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Сооснователь «Нова Пошта» сообщил об обысках в офисах компании (обновлено)
Это касается всех: Украинские предприниматели — про обыски в «Нова пошта»Это касается всех: Украинские предприниматели — про обыски в «Нова пошта»
В Раде хотят усложнить жизнь "упрощенцам": Что изменитсяВ Раде хотят усложнить жизнь "упрощенцам": Что изменится
ГПУ пришла с обысками на "Новую почту"ГПУ пришла с обысками на "Новую почту"
Всемирный банк рассказал, что поднимет экономику УкраиныВсемирный банк рассказал, что поднимет экономику Украины
Блок рекламы


Похожие новости
Киев объявил конкурс на проект туристического талисмана городаКиев объявил конкурс на проект туристического талисмана города
Украинская "дочка" ВТБ объявила о прекращении банковской деятельностиУкраинская "дочка" ВТБ объявила о прекращении банковской деятельности
Скандальный латвийский банк ABLV объявил о самоликвидацииСкандальный латвийский банк ABLV объявил о самоликвидации
Мининформполитики объявило тендер на создание русскоязычной газеты для ДонбассаМининформполитики объявило тендер на создание русскоязычной газеты для Донбасса
Шахтеры на Донбассе объявили забастовку из-за трехмесячных долгов по зарплатеШахтеры на Донбассе объявили забастовку из-за трехмесячных долгов по зарплате
Фонд гарантирования вкладов объявил результаты forensic audit банка "Хрещатик"Фонд гарантирования вкладов объявил результаты forensic audit банка "Хрещатик"
Троих бывших членов правления банка "Михайловский" объявили в розыскТроих бывших членов правления банка "Михайловский" объявили в розыск
ИСД объявил о потере контроля над Алчевским меткомбинатом и "Алчевсккоксом"ИСД объявил о потере контроля над Алчевским меткомбинатом и "Алчевсккоксом"
Актеры Киевского областного театра объявили голодовкуАктеры Киевского областного театра объявили голодовку
Власти Киева объявили тендер на установку гигантского флагштока за 47,5 млн грнВласти Киева объявили тендер на установку гигантского флагштока за 47,5 млн грн
Последние новости
Подгружаем последние новости