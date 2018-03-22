Донецькі дорожники дадуть кредитору «Донбасенерго» 778 мільйонів за таємний ремонт траси на Харків

Служба автомобільних доріг у Донецькій області 26 лютого і 16 березня за результатами тендерів замовила ТОВ «Славдорстрой» капітальний ремонт автодороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський на загальну суму 777,57 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До листопада 2019 року трасу відремонтують на ділянках км 686+000 – км 702+000 і км 702+000 – км 717+000 загальною довжиною 31 км. Зокрема перевлаштують повітряні лінії електропередач, винесуть кабелі, виконають фрезерування, влаштують дорожнє полотно, дощову каналізацію, автопавільйони, туалети, з’їзди, заїзні кишені, освітлення й розмітку, встановлять огородження і знаки тощо. Незначні обсяги робіт на 2% ціни підряду виконає субпідрядник ТОВ «Авескрамстрой».

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Сума угод на 0,006% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 777,62 млн грн.

На першому тендері з переможцем змагалось лише ТОВ «Автомагістраль-Південь» одеситів Валерія Короткова та Олега Наливанного, а на другому – ще й київське ТОВ «Данко» Валентини та Дениса Чумаків, яке в першому випадку не допустили до торгів за відсутність листів-підтверджень від орендодавця/надавача послуг техніки. Ніхто не знижував ціну під час аукціонів

Слов’янський «Славдорстрой» належить ТОВ «Слав АБЗ» і ТОВ «Славспецтех». Обидві фірми записано на підприємства донеччанина Сергія Сухого: ТОВ «Слав Групп» і ПАТ «ЗНВКІФ «Гратіс».

Сухий разом із фондом «Гратіс» володіє ТОВ «Фінансова компанія «Артфін», у якого позичало гроші ПАТ «Донбасенерго» оточення Януковича. Крім того, особа з такими ПІБ очолювала макіївську філію «Промінвестбанку», власником якого є російський державний «Внєшекономбанк».

Директором «Славдорстрою» є Олег Воронов. Людина з такими ПІБ колись керувала філією «Ясинуватський автодор» ДП «Донецький облавтодор».

Усього з липня 2016 року переможець виграв тендерів на 1,57 млрд грн.