Донецькі дорожники дадуть кредитору «Донбасенерго» 778 мільйонів за таємний ремонт траси на Харків

Служба автомобільних доріг у Донецькій області 26 лютого і 16 березня за результатами тендерів замовила ТОВ «Славдорстрой» капітальний ремонт автодороги державного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський на загальну суму 777,57 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До листопада 2019 року трасу відремонтують на ділянках км 686+000 – км 702+000 і км 702+000 – км 717+000 загальною довжиною 31 км. Зокрема перевлаштують повітряні лінії електропередач, винесуть кабелі, виконають фрезерування, влаштують дорожнє полотно, дощову каналізацію, автопавільйони, туалети, з’їзди, заїзні кишені, освітлення й розмітку, встановлять огородження і знаки тощо. Незначні обсяги робіт на 2% ціни підряду виконає субпідрядник ТОВ «Авескрамстрой».

Підсумкова відомість ресурсів та кошториси не опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів з ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Сума угод на 0,006% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 777,62 млн грн.

На першому тендері з переможцем змагалось лише ТОВ «Автомагістраль-Південь» одеситів Валерія Короткова та Олега Наливанного, а на другому – ще й київське ТОВ «Данко» Валентини та Дениса Чумаків, яке в першому випадку не допустили до торгів за відсутність листів-підтверджень від орендодавця/надавача послуг техніки. Ніхто не знижував ціну під час аукціонів

Слов’янський «Славдорстрой» належить ТОВ «Слав АБЗ» і ТОВ «Славспецтех». Обидві фірми записано на підприємства донеччанина Сергія Сухого: ТОВ «Слав Групп» і ПАТ «ЗНВКІФ «Гратіс».

Сухий разом із фондом «Гратіс» володіє ТОВ «Фінансова компанія «Артфін», у якого позичало гроші ПАТ «Донбасенерго» оточення Януковича. Крім того, особа з такими ПІБ очолювала макіївську філію «Промінвестбанку», власником якого є російський державний «Внєшекономбанк».

Директором «Славдорстрою» є Олег Воронов. Людина з такими ПІБ колись керувала філією «Ясинуватський автодор» ДП «Донецький облавтодор».

Усього з липня 2016 року переможець виграв тендерів на 1,57 млрд грн.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Сооснователь «Нова Пошта» сообщил об обысках в офисах компании (обновлено)
Это касается всех: Украинские предприниматели — про обыски в «Нова пошта»Это касается всех: Украинские предприниматели — про обыски в «Нова пошта»
В Раде хотят усложнить жизнь "упрощенцам": Что изменитсяВ Раде хотят усложнить жизнь "упрощенцам": Что изменится
Монетизация льгот: теперь за проезд платить будут всеМонетизация льгот: теперь за проезд платить будут все
Украина превращается в «Дикий Восток» для криптовалюты - PoliticoУкраина превращается в «Дикий Восток» для криптовалюты - Politico
Блок рекламы


Похожие новости
«Укрпошта» замовила авіакомпаніям перевезень пошти на $5 мільйонів
Службовців «Інженерного центру» підозрюють у роздачі 85 мільйонів за ремонт лікарні в Києві
Син віце-губернатора Харківщини заробляє в фірмі, яка освоює мільйони від підлеглих батька
«Укргазвидобування» з нульовою економією купило черкаських автобусів Атаман на 130 мільйонів
«Харківобленерго» на чолі з «БППшником» удвадорога купило муфти за 39 мільйонів у фігуранта карних справ«Харківобленерго» на чолі з «БППшником» удвадорога купило муфти за 39 мільйонів у фігуранта карних справ
Дорожники викинули «Онур» з тендеру на 306 мільйонів через дискримінаційну вимогу задля «Ростдорстрою»
На перельоти Порошенка і топ-чиновників запланували 88 мільйонів – удвічі більше, ніж торік
Військові без конкуренції скупились маскувальними сітками на 48 мільйонів
Поліція розслідує привласнення мільйонів на постачанні у київські дитсадки забороненого сурогату замість масла
Метрополітен Харкова роздав 136 мільйонів фірмам з орбіти Мусєєва, підозрюваним в ухиленні від сплати податків
Последние новости
Подгружаем последние новости