НБУ утвердил правила округления после отказа от мелких монет

Монетная реформа вступает в силу с 1 июля.

Национальный банк Украины официально обнародовал постановление об оптимизации оборота монет мелких номиналов, согласно которому с 1 июля в стране меняются правила денежного обращения и наличных расчетов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Документ предусматривает прекращение дополнительного выпуска в наличный оборот монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. При этом они не будут специально изыматься из оборота и останутся средством платежа, а гривна и дальше будет равна 100 копеек.

В связи с реформой НБУ вводит специальные правила округления. С 1 июля продавец должен проводить округление суммы чека до цифры, которая заканчивается на "0". Цифры 1-4 округляются в меньшую сторону, 5-9 - в большую. В чеках должны указываться две суммы: до округления и после.

НБУ рассчитывает, что правила округления будут применять справедливо и прозрачно для обеих сторон.

При безналичных расчетах округление не проводится.