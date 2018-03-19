СМИ: Украинский стартап Mevics закрывается

Украинский стартап Mevics, который производит гаджет для здоровой осанки, закрывается. Об этом сообщает «Дом инноваций», ссылаясь на источники. Основатель и генеральный директор Mevics Виктор Лауштан не смог поделиться деталями, сославшись на договоренности с инвесторами. Впрочем, издание отмечает, что компания скоро сделает официальное заявление. , пишут AIN.UA

Mevics — устройство, которое следит за положением спины и сигнализирует, когда человек начинает сутулиться. Его создали студенты Одесского политехнического университета Виктор Лауштан, Максим Трибунский и Владислав Моржанов. Впервые устройство представили в июле 2016 года, а в декабре команда объявила о привлечении инвестиций в размере $500 000. В июне 2017 года гаджет вывели на Kickstarter, но нужной суммы собрать не удалось.

Как отмечает «Дом инноваций», в январе Виктор Лауштан написал в Facebook, что компания испытывает трудности в производстве. Позже компанию покинули дизайнер Ксения Филипчук и Владислав Моржанов. Сам Виктор Лауштан, по информации издания, сейчас занимает должность директором по развитию бизнеса компании Selfllery.