СМИ: Украинский стартап Mevics закрывается
Украинский стартап Mevics, который производит гаджет для здоровой осанки, закрывается. Об этом
Mevics — устройство, которое следит за положением спины и сигнализирует, когда человек начинает сутулиться. Его создали студенты Одесского политехнического университета Виктор Лауштан, Максим Трибунский и Владислав Моржанов. Впервые устройство представили в июле 2016 года, а в декабре команда объявила о привлечении инвестиций в размере $500 000. В июне 2017 года гаджет вывели на Kickstarter, но нужной суммы собрать не удалось.
Как отмечает «Дом инноваций», в январе Виктор Лауштан написал в Facebook, что компания испытывает трудности в производстве. Позже компанию покинули дизайнер Ксения Филипчук и Владислав Моржанов. Сам Виктор Лауштан, по информации издания, сейчас занимает должность директором по развитию бизнеса компании Selfllery.
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19.03.2018 22:59