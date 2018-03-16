Монетизация льгот: теперь за проезд платить будут все

Уже этим летом всем украинским льготникам придется платить за проезд — на днях Кабмин утвердил монетизацию льгот на проезд всеми видами общественного транспорта, включая электрички, пригородные и междугородные автобусы.

После вступления постановления в силу (это ожидается до конца марта) предусмотрено два месяца на подготовку. То есть реально брать плату за проезд абсолютно со всех транспортники начнут с июня, пишет Сегодня.

Финансировать проезд всех категорий льготников должны местные бюджеты из расчета стоимости 30 поездок в городском коммунальном транспорте. Это примерно 150-200 грн в месяц на одного льготника, в зависимости от региона. Тем, кто имеет право бесплатно ездить по межгородским маршрутам, добавят к этой сумме 20%, а инвалидам 1 и 2 группы сумму удвоят. Указано, что местные власти имеют право расширить как перечень льготников, так и увеличить количество оплачиваемых поездок.

На сегодня самая многочисленная категория «бесплатных ездоков» — пенсионеры: их более 12 млн чел., или почти 30% населения страны. Также бесплатно ездят участники войны, боевых действий (в том числе АТО), инвалиды 1 группы, чернобыльцы 1 и 2 категории, жертвы политрепрессий.

Вице-премьер-министр Павел Розенко разъяснил тонкости нововведения. По его словам, льготы будут предоставляться или в безналичной (как сейчас), или в наличной форме. При этом решение о монетизации льгот будет принимать исключительно местный орган власти.

«Несмотря на то что льготы на транспорт сейчас финансируются из местных бюджетов, Кабинет министров предоставил право именно местным органам (власти. – Ред.) решать вопрос «безналичная/монетизированная форма льгот», – отметил вице-премьер.

Таким образом, решение правительства на местах вступит в действие только тогда, когда местный совет примет решение о «монетизации» льгот.

Все льготники должны получить определенную сумму, которая разная для каждой области, но одинаковая внутри ее. Так, например, согласно подсчетам Кабмина, льготникам Виннитчины положено по 7 поездок в месяц на троллейбусе и трамвае, 8 на городском автобусе и 8 на пригородном транспорте (электричка, автобус, количество одинаковое для всех регионов). А в областях, где есть города с метро (Киев, Харьков, Днепр) оплатят 7 поездок на метро, по 5 на трамвае, троллейбусе, автобусе и по 8 – на автобусе и электричке (в пределах области). Проезд на маршрутках не учитывается — льготники будут платить как и все. Для Киева и области получается примерно 200 грн в месяц на льготника, независимо от числа поездок и места проживания.

Выплаты будут проводить подразделения Минсоцполитики по месту жительства льготника. Деньги начислят автоматически и ежемесячно на пенсионные или другие карточки, либо приносить вместе с пенсией или госпомощью по инвалидности, или выплачивать на почте. А вот другим льготникам (например АТО) для получения денег необходимо подать заявление в орган Минсоцполитики. В случае любых проблем с выплатами нужно тоже идти туда с заявлением.

Если в какой-то области монетизацию не введут, то льготники из других регионов, приехавшие туда по делам, на лечение и т. д., могут получить именной билет (справку к обычному билету) и им оплатят проезд по месту жительства.

Эксперты по разному оценивают решение Кабмина. Старший консультант по вопросам соцзащиты населения Института местного развития Антон Левицкий уверен, что замена льгот на проезд их оплатой правильная:

«Сейчас все перевозчики страны недополучают из бюджета около миллиарда гривен в год за счет того, что нет учета льготников. Хотя 30 поездок в месяц — это не так много».

Инициатива по душе и директору Института по развитию территорий Юрию Ганущаку.

«Решение Кабмина будет выгодно местным бюджетам. После монетизации субсидий станет понятно, во сколько на самом деле обходятся эти льготы стране. Ведь ранее их объем расчитывался почти «на глаз», а не по конкретной формуле, как будет теперь», — отмечает глава ведомства.

В то же время экономист Александр Охрименко говорит, что в депрессивных дотационных регионах мало что изменится:

«Правительство сняло с себя проблему финансирования монетизации льгот на проезд и переложило ее на местные бюджеты. Но мало где в областях хватит денег, чтобы ее решить в полном объеме — выдав каждому льготнику расчетную сумму наличкой, независимо от того, использует он ее или нет. Поэтому на местах могут все оставить как есть: льготники по-прежнему будут ездить бесплатно, а перевозчики — нести убытки и «выбивать» компенсации за льготников у местных властей».