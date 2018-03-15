Сотрудника Ощадбанка уличили в хищении более 16 млн гривен (обновлено)

Суд оправил его под домашний арест.

Служба безопасности Украины и органы прокуратуры разоблачили сотрудника Ощадбанка в хищении более 16 млн гривен средств государственного учреждения.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

Правоохранители установили, что чиновник систематически совершал незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали банку. По заключению экспертизы, из-за действий топ-менеджера государственному банку был нанесен ущерб на сумму 16,7 млн гривен.

Банкиру сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса.

Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета.

Продолжается следствие.

Обновление. СБУ назвала подозреваемого топ-менеджером Ощадбанка. Пресс-служба банка уточнила, что это руководитель одного из департаментов.

По имеющейся у Ощадбанка информации, указанные обстоятельства касаются операций, которые проводились в период до 2014 года.

Банк отстранил сотрудника от исполнения служебных обязанностей.