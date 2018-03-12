Армія роздала 700 мільйонів на авіапаливо в півтора рази дорожче, ніж рік тому

Міністерство оборони України 2-6 березня за результатами тендеру уклало 12 угод про закупівлю авіапалива на загальну суму 689,67 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До травня поставлять 23 100 т авіаційного гасу РТ і Джет-1 по 29 588-29 898 грн. за тонну.

Торік у травні Міноборони замовляло ид Джет-1 по 18 685-19 054 грн./т, а в лютому – РТ або Джет-1 по 19 83321 000 грн./т, що в середньому було в півтора рази дешевше. При цьому світові ціни на нафту у цей період також зросли.

Нині третину всіх коштів, або 227,22 млн грн. отримало ПП «Окко Контракт» Віталія Антонова (концерн «Галнафтогаз») за 7 600 т білоруського авіаційного палива РТ.

Також ТОВ «Торум» із так званої групи Грановського заплатять чверть загальної суми, або 194,14 млн грн. за 6 500 т грецького авіаційного палива Джет-1.

Група Грановського («Трейд Коммодіті», «Август Пром», «Газтрейд», «Мета Оіл», «Торум», «Фідея») почала отримувати паливні підряди Міноборони у листопаді 2015 року. Відтоді армія уклала з цими фірмами угод на 3,14 млрд грн. із загальної суми за цей період у 5,11млрд грн.

Нагадаємо, торік у справі щодо поставок «Трейд Коммодіті» палива для армії НАБУ затримувало одного з інвесторів компанії Володимира Трофименка, головного тендерника армії Володимира Гулєвича та замміністра оборони Ігоря Павловського.

Іншим інвестором «Трейд Коммодіті» є Андрій Адамовський, бізнес-партнер впливового нардепа від «Блоку Петра Порошенка» Олександра Грановського. Адамовський має робочий кабінет у бізнес-центрі «Євразія» у офісному приміщенні, перед входом до якого висить табличка «Приймальня народного депутата Олександра Грановського».

ТОВ «Торговий дім Сокар Україна» Державної нафтової компанії Азербайджанської Республіки за 151,70 млн грн. поставить 5 100 т литовського авіаційного палива Джет-1 та/або українського авіаційного палива РТ.

Крім того, ТОВ «НафтотрейдКапітал» дадуть 116,60 млн грн. за 3 900 т італійського авіаційного палива Джет-1.

Засновником фірми є вірґінський офшор «Буллбар Менеджмент Лтд» Сергія Аніщенка з Чернігівщини, а директором – Сергій Якобчук. Фірма зареєстрована в Луцьку по вул. Єршова, 1 разом із ТОВ «Дукат» Сергія Лагура, Степана Івахіва та Романа і Софії Єремеєвих – дітей покійного лідера групи «Континіум» Ігоря Єремеєва.

Принаймні до березня 2015 року компанією керував Юрій Данільчик, а власниками були Оксана Волинець і Наталія Голоюх з Луцька та Олександр Фурманюк із Володимир-Волинського. Адвокат Волинець була помічницею нардепа Єремеєва.


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