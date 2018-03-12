Угрупування «Трейд коммодіті» за рік «набодяжило» на керосині 400 мільйонів несплачених акцизів

ТОВ «Трейд коммодіті» та пов’язані з нею структури за підсумками 2017 року зайняли перше місце в рейтингу імпортерів авіаційного керосину.

Про це на своїй сторінці Facebook написав директор «Консалтингова група А-95» Сергій Куюн.

Фірми з групи «Трейд коммодтіті» отримують керосин в порту Миколаєва. Вони завезли торік в Україну 111 тис тонн цього палива. З всього імпортованого обсягу кінцевим споживачам (аеропортам та військовим частинам) було поставлено 19 тис т. Ще 7 тис т. керосину було відвантажено на нафтобази.

Решта 85 тис т, впевнені на ринку, були змішані з дизпаливом, якого минулого року було імпортовано 176 тис т проти 38 тис т роком раніше (ріст з 20 на 8 місце у рейтингу імпортерів). Змішування керосину з дизпаливом дозволило підняти рентабельність через значно нижчий акциз в Україні на авіа керосин, ніж на дизпаливо – 20 євро/т проти 139 євро/т. Різниця в вартості акцизів допомогла Групі заробити біля 400 млн грн.

«Керосинова версія» пояснює і конкурентоспроможність фірм о орбіти «Трейд коммодіті», яка дозволила їм стати найбільшими постачальниками палива для залізниці та Міністерства оборони.

За рахунок змішування з більш легким керосином густина дизпалива знаходиться на гранично низькій межі. Особливо якість такого палива падає зимою.

Нагадаємо, корпорація «Богдан» першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського пояснила масову поломку її санітарних авто в зоні АТО низькою якістю палива.

В свою чергу Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розслідує кримінальне провадження за фактом розтрати 149,34 млн грн під час виконання 14 договорів про постачання понад 80 тис т палива на суму понад 1 млрд грн, укладених 13 та 18 травня 2016 року між Міноборони і ТОВ «Трейд Коммодіті». 11 жовтня 2017 року НАБУ та САП повідомили про підозру чотирьом посадовцям Міноборони, у тому числі і заступнику міністра Ігорю Павловському.

16 жовтня детективи НАБУ затримали одного з інвесторів «Трейд Коммодіті» Володимира Трофименка. Іншим інвестором фірми є Андрій Адамовський, бізнес-партнер впливового нардепа від «БПП» Олександра Грановського. Адамовський має робочий кабінет у бізнес-центрі «Євразія» у офісному приміщенні, перед входом до якого висить табличка «Приймальня народного депутата Олександра Грановського».

Засновником і директором ТОВ «Трейд Коммодіті» значиться Вадим Майко. Ця фірма з’явилася у державних підрядах у 2015 році після обрання Грановського народним депутатом. Фірма одразу стала основним постачальником Міноборони та «Укрзалізниці», отримавши з того часу держпідряди на загальну суму 6,86 млрд грн.

Відзначимо, що після оголошення підозр у кримінальному провадженні та арешту майна і рахунків компанії, на тендерах почали з’являтися «клони» «Трейд Коммодіті». Зокрема, ТОВ «Август Пром», ТОВ «Газтрейд» ТОВ «Фірма «Фідея», ТОВ «Хімпродторг», які почали отримувати замовлення залізниці та армії.