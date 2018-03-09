Сім’я екс-заступника Коломойського виграла у Палія 82 мільйони на коштовний ремонт школи у Софіївці

Департамент капітального будівництва Дніпропетровської ОДА 2 березня за результатами тендеру замовив ТОВ «Комерційний центр «Лібертон» капітальний ремонт школи у смт. Софіївка за 82,45 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

До кінця 2019 року відремонтують будівлі старшої та молодшої шкіл по вул. Чкалова, 1. Виконають загальнобудівельні роботи, влаштують інженерні мережі, дороги та спортивні майданчики, встановлять світильники та огорожу, озеленять та благоустроять територію.

Роботи на 30% вартості підряду виконає субпідрядник ТОВ «Приват-Інвестбуд».

За підсумковою відомістю ресурсів, комплектну фасадну систему Альбатрос 0,9 мм купили по 1 608 грн./кв. м (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

Накладні/вбудовані світлодіодні світильники Optima.OPL LED 595 4000K Uп=220V IP20 28 Вт коштують 2 253 грн./шт. В інтернет-магазинах такі можна знайти у роздрібному продажу на 15-53% дешевше – по 890 – 1 954 грн./шт.

Акрилову шпаклівку Ceresit CT 95 із зерном 0,07 мм купили по 61,64 грн./л. На ринку її продають по 51,24 грн./л зі знижкою і по 61,00 грн./л без знижки.

Лінолеум Tarkett товщиною 3,6 мм придбали по 280 грн./кв. м. Ринкові ціни його видів різняться у межах 181-272 грн./кв. м .

Спортивний лінолеум Tarkett Omnisports V65 товщиною 6,5 мм обійдеться у 905 грн./кв. м. У відкритих джерелах його можна знайти по 565 грн./кв. м , що на 60% дешевше.

Асфальтобетон щільний дрібнозернистий типу Б марки 2 замовили по 3 237 грн./т, що перевищує ринкові ціні кращих щебенево-мастикових сумішей та асфальтобетонів із додаванням полімерів. У січні Дніпровська міськрада замовляла подібний асфальтобетон щільний дрібнозернистий типу Б марки 1 удвічі дешевше – по 1 627 грн./т, а в листопаді-грудні 2017 року він коштував на тендерах інших замовників 1 505–1 655 грн./т.

Цеглу керамічну одинарну повнотілу М100 придбали по 4 580-4 600 грн./тис шт. Днями на тендері КП «Житлоінвестбуд-УКБ» цегла коштувала вдвічі дешевше – 2 170 грн./тис шт.

На заробітну плату піде 6,80 млн грн., тобто 8% загальної вартості підряду. На прибуток відведено ще 0,7% – 604 тис грн.

Ціна угоди на 0,4% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 82,76 млн грн.

Криворізький «КЦ «Лібертон» належить директору Віталію Науменку та Сергію Григоровичу Буріку. Головний економіст фірми Катерина Сергіївна Науменко у 2015 році балотувалась до Криворізької райради від партії «Відродження».

Колись в одному будинку з переможцем по вул. Комерційній (Янова), 7 знаходилось ТОВ «Весташляхбуд» із концерну «Веста» одеського бізнесмена Сурена Сардаряна, якого пов’язує багаторічна дружба і спільні бізнес-інтереси з криворізьким мером Юрієм Вілкулом, а також його сином, екс-губернатором Дніпропетровщини, а нині – нардепом від «Опозиційного блоку» Олександром Вілкулом.

«Приват-Інвестбудом» володіють Сергій Дрига і колишня працівниця Держаудитслужби Зоріна Варавіна-Бурік. Її чоловік Олексій Бурік володіє ТОВ «Буд Регіон». У 2010-2013 роках він працював у Департаменті ЖКГ та будівництва ДніпрОДА, дійшовши до посади директора. У 2013-2014 роках Бурік був заступником губернаторів Дмитра Колєснікова та Ігоря Коломойського, потім – позаштатним радником останнього та заступником голови Дніпропетровської облради. Крім того, у ЗМІ він згадувався як позаштатний радник мера Дніпра Бориса Філатова. Нині ж людина з такими ПІБ є громадським помічником нардепа від «Блоку Петра Порошенка» Вадима Нестеренка.

Єдиним конкурентом було дніпровське ПП «Фірма «Гремко» сина екс-начальника ДП «Дніпропетровський облавтодор» Тараса Палія. Він володіє ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» із депутатом Дніпропетровської облради від «УКРОПу» Владиславом Бородіним і латвійською компанією «Fuel Systems, SIA» Оксани Захарової.

Після зміни влади у 2014 р. на Тараса Палія було відкрито два кримінальні провадження щодо привласнення бюджетних коштів на ремонті доріг фірмою «УПС». У 2015 р. обидві справи закрили.