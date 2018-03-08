McDonald's впервые в истории изменил логотип к 8 марта

mcdonalds

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s впервые в истории изменила логотип в честь Международного женского дня. Компания перевернула букву «M», чтобы получилась «W» (women — женщины).

Об этом сообщают Подробности со ссылкой на Campaign US.

Логотип перевернули только в одном ресторане в Калифорнии. 8 марта «W» вместо «M» появится на сайте сети и в мобильных приложениях. Кроме того, еще в ста заведениях персонал будет носить головные уборы и униформу с перевернутым логотипом.

По словам члена руководства McDonald’s Уэнди Льюис, такое решение принято «в честь необыкновенных достижений женщин во всем мире». В заявлении компании отмечается, что шесть из десяти менеджеров американских ресторанов — женщины.


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