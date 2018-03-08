Евросоюз может ввести пошлины на ввозимые из США цитрусовые, табак и виски
Таким будет ответ Евросоюза на подписание Трампом новых тарифов на ввоз стали и алюминия.
Европа незамедлительно отреагирует на введение пошлин США, заявил комиссар ЕС по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси в интервью французскому телеканалу BFM-TV в четверг, 8 марта, передает “Немецкая волна”.
“Если анонсированные Трампом пошлины на продукцию металлургов вступят в силу, ЕС готов воспользоваться "целым арсеналом" имеющихся в его распоряжении ответных мер, к которым относится возможность обложить пошлинами ввозимые из США цитрусовые, табак и виски”, - сказал Московиси.
Ранее на введение США пошлин на импорт стали и алюминия отреагировал руководитель Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер заявив, что такие действия таят в себе значительную угрозу экономике Германии.
Напомним, ранее президент США анонсировал введение пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС. По словам Трампа, подобные меры позволят защитить сталелитейную промышленность страны. Заявление вызвало критику многих торговых партнеров США. В среду, 7 марта, стало известно, что для ряда стран могут быть сделаны исключения.
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08.03.2018 10:01