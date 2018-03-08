Евросоюз может ввести пошлины на ввозимые из США цитрусовые, табак и виски

Таким будет ответ Евросоюза на подписание Трампом новых тарифов на ввоз стали и алюминия.

Европа незамедлительно отреагирует на введение пошлин США , заявил комиссар ЕС по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси в интервью французскому телеканалу BFM-TV в четверг, 8 марта, передает “Немецкая волна”.

“Если анонсированные Трампом пошлины на продукцию металлургов вступят в силу, ЕС готов воспользоваться "целым арсеналом" имеющихся в его распоряжении ответных мер, к которым относится возможность обложить пошлинами ввозимые из США цитрусовые, табак и виски”, - сказал Московиси.

Ранее на введение США пошлин на импорт стали и алюминия отреагировал руководитель Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер заявив, что такие действия таят в себе значительную угрозу экономике Германии.