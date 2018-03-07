НБУ купил у банков $59 млн на фоне укрепления курса

Курс покупки составил 26,10-26,12 гривны.

НБУ купил у банков $59 млн на фоне укрепления курса
Фото: Юлія БерезовськаПрес-центр НБУ

Национальный банк на аукционе в среду купил у банков 58,8 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Всего Нацбанк хотел купить 100 млн долларов, банки предложили 68,7 млн.

Минимальный курс покупки составил 26,10 гривен за доллар, максимальный - 26,1190.

Всего в аукционе хотели принять участие 30 участников, однако была удовлетворена 21 заявка.

Официальный курс на 7 марта - 26,35 гривен за доллар.

В феврале НБУ четыре раза проводил аукционы по покупке валюты. В целом чистая покупка НБУ на межбанковском валютном рынке иностранной валюты составила 397 млн долларов.

2 марта Нацбанк купил 17 млн долларов по среднему курсу 26,5472 грн/доллар.


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