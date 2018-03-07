У під’їздах Дніпра за 36 мільйонів встановили гірші та дешевші вікна та двері від замовлених
У Дніпрі з червня по грудень 2017 року згідно з програмою «Теплий під’їзд» Департамент житлового господарства Дніпровської міськради замовив ТОВ «Діаль-сервіс», ТОВ «Ольвікс» та ПП «Екіпаж» поточний ремонт під’їздів житлових багатоповерхових будинків на загальну суму 36,54 млн грн. Про це
Фірми повинні були утеплити 289 під’їздів будинків: встановити енергозберігаючі вікна, тамбурні двері і відремонтувати укоси. При цьому металопластикові вікна та двері, за умовами закупівлі, повинні були мати чіткі характеристики: п’ятикамерний профіль (раму) і двокамерний склопакет.
Представники «Громадського контролю» за два тижні об’їхали усі 289 об’єктів, перевіривши якість робіт та відповідність вікон і дверей заявленим вимогам. Вони з’ясували, що в значній частині під’їздів встановлені вікна і двері, які в середньому на 20% дешевше обіцяних.
Замість 5-камерного профілю підрядники встановлювали 3-камерний, хоча саме 5-камерний профіль значиться і в кошторисах, і в актах виконаних робіт. «Громадський контроль» заміряв товщину профілю, і з’ясував, що заміри в кращому випадку показували 60 мм, а за інформацією виробників, товщина 5-камерного профілю не може бути менше 70 мм. І така різниця може суттєво впливати на теплопровідність і, як наслідок, на температуру в під’їзді і рахунки його жителів за тепло.
За підрахунками «Громадського контролю», від заниження камерності та через завищену вартість вікон та дверей департамент переплатив щонайменше 6 млн грн. Крім того, у під’їздах активісти помітили неякісно зроблені або взагалі не зроблені укоси, розбіжності в кількості вікон і кинуте будівельне сміття (хоча в більшість кошторисів вивезення сміття було включене).
«Громадський контроль» підготував
«ГК» також повідомив, що підрядники укладали додаткові угоди через зменшення обсягів робіт, матеріалів та загальної суми. Причому додаткові угоди про зміну цін і обсягів були підписані вже після фактичної оплати робіт.
Засновником та керівником ТОВ «Діаль-сервіс» є
В сфері ЖКГ Дніпра десять років господарює Владислав Грицай. Зараз він керує профільним департаментом Дніпровської міськради, його підпис стоїть на договорах. У 2016 році Грицай вже
Від «Наших грошей»:
ПП «Екіпаж» з Первомайського Харківської області належить братам Михайлу та Сергію Теплицьким. Останній був
У 2017 році «Екіпаж» виграв тендер Департамент житлового господарства Дніпровської міськради щодо утеплення під’їздів на 3,89 млн грн., «Діаль-сервіс» – 15,83 млн грн., «Ольвікс» – 16,82 млн грн.
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