Російські вертолітні лопаті для «Авіакону» подорожчали на 20%

ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» ДК «Укроборонпром» 19 лютого уклало угоду з ТОВ «Трейд АГ» про поставку частин вертольотів на 10,06 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 23 квітня у Конотоп поставлять чотири комплекти рульового гвинта 246-3925-00 першої категорії ТУ 246-3925-00. Замовник не опублікував ані договір, ані звіт про його укладення. За даними з відкритих джерел, такі комплекти із трьох лопатей для російських вертольотів Мі виготовляє державне АТ «Московський машинобудівний завод «Вперед».

Комплект коштує 2,52 млн грн., або $93 182 за курсом на дату підписання угоди.

Торік у жовтні «Авіакон» купив їх у цієї ж фірми на 9% дешевше – по 2,28 млн грн., або $85 362, а в серпні на 20% дешевше – по 1,99 млн грн., або $77 657 за комплект.

Крім того, за даними джерела «Наших грошей» у ДФС, у вересні 2017 року компанія «Windrose FZE» (ОАЕ) ввозила в Україну такі лопаті для «Трейд АГ» по $62-68 тис за комплект. З урахуванням 20% ПДВ комплект коштував би $74 400-81 600.

Також у вересні 2017 року «Windrose FZE» ввезла один такий комплект для ПАТ «Мотор Січ» за $71 500. Його ціна із ПДВ дорівнювала би $85 800.

Столична фірма «Трейд АГ» зі статутним капіталом 1 тис грн. створена 5 березня 2014 року. Нею володіє та керує киянин Андрій Марковський. Він також є співзасновником ТОВ «Укравіазапчастина» з Віталієм Марковським та росіянином Олегом Меньшеніним, який володіє російськими ТОВ «Мі Сервіс» і ТОВ «СМЛАвіа».

За однією адресою із фірмою «Трейд АГ» по вул. Дегтярівська, будинок 48, офіс 609-3 зареєстрована ціла низка юридичних осіб із різних галузей.

На початку 2016 року «Трейд АГ» фігурувала як фірма з ознаками фіктивності у кримінальному провадженні №12016200000000013 щодо зловживання посадовцями «Авіакону» службовим становищем із 2013 року. Йшлося про завищення цін за ремонт вертольотів та сприяння призначенню на керівні посади родичів і довірених осіб для тіньових схем закупівель. Крім нинішнього підрядника, згадувались ТОВ «Кросс Авіа» і ТОВ «Авіа Снаб Сервіс». За 2015 рік на рахунки цих фірм перераховано понад 75 млн грн.

Із квітня 2016 року нових ухвал по цій справі в судовому реєстрі не з’являлось.


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