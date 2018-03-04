Луганське КЕВ розпорошило ще 20 мільйонів між своїми ФОПами

Квартирно-експлуатаційний відділ м. Луганськ 26-28 лютого та 1 березня за результатами відкритих торгів замовив сімом підприємцям дрова твердолистяних порід на суму 19,72 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Замовлено загалом 26 733 складських метрів дров середньою вартістю 738 грн/скл. м. Дев’ять угод укладено із сімома підприємцями, шестеро з яких є постійними постачальниками КЕВ Луганська (брати Мужичуки, подружжя Скляренків та Коваленків – повний перелік переможців та їх конкурентів у таблиці).

За уже відпрацьованою схемою, на кожен з аукціонів прийшло по двоє підприємців. У рамках цієї партії укладених договорів засвітились двоє нових ФОПів із Запоріжжя, які прийшли в парі на два тендери, – Оксана Піскун та Роман Хлєбніков. Останній отримав перемогу по двох лотах загальною вартістю 3,9 млн грн.

Із судового реєстру відомо, що наприкінці 2015 року Роман Хлєбніков був засуджений до трьох років позбавлення волі умовно за крадіжку з проникненням у цех одного з запорізьких приватних підприємств. Один рік призначеного іспитового строку закінчився у січні 2017 року, а у серпні того ж року Хлєбніков зареєструвався як ФОП з двома кведами: «оптова торгівля деревиною будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (основний)» та «неспеціалізована оптова торгівля».

У картці Хлєбнікова в ЄДР відсутній контактний мобільний номер, втім, у поданих довідках зв’язковим значиться контакт 0969129310. Цей номер не є фіктивним і належить саме Хлєбнікову, оскільки саме під нього підприємець реєстрував власну сторінку у Facebook. Місяць тому цей мобільний використовував запоріжанин Роман, шукаючи чоловіків на роботи з «покосу трави».

Оксана Піскун веде підприємницьку діяльність від липня 2015 року.

Зауважимо, що на жодну із закупівель Піскун не подала повного пакету документів, зокрема, у складі пропозицій відсутні довідки про забезпечення тендерної пропозиції у вигляді банківської гарантії на суму 59 та 61 тис. грн (3%), що може свідчити про її формальну участь у торгах.

При цьому, Піскун подала довідку про виконання аналогічного договору по продажу деревини в обсязі 100 тонн запорізькому ПП «КС-Пром». Підприємиця зазначила, що контракт був укладений 19 серпня 2016 року строком дії до кінця 2016 року. Статутний фонд згаданої фірми становить 100 гривень. Підприємство належить запоріжанину Костянтину Кравченку та прописаному у Первомайську Луганської області Олександру Осадчому. Останній у листопаді 2014 року був внесений у базу сайту «Миротворець» як командир однієї з бойових груп.

Постачальник Конкурент на торгах Заявлений обсяг, складометр Ціна за складометр, грн (без ПДВ) Сума угоди, млн грн Обсяг, конвертований у куб. м Ціна за куб. м, грн Договори від 26 лютого Коваленко Аліна Юріївна Скляров Андрій Вікторович 4050 739 2,99 3037,5 985 Скляренко Андрій Васильович Кравцова Вікаліна Олександрівна 3267 742 2,42 2450,25 989 Коваленко В’ячеслав Іванович Скляренко Ольга Миколаївна 2480 738 1,83 1860 984 Договори від 27 лютого Хлєбніков Роман Володимирович Піскун Оксана Леонідівна 2680 738 1,98 2010 984 Хлєбніков Роман Володимирович Піскун Оксана Леонідівна 2600 739 1,92 1950 985 Договір від 28 лютого Скляренко Ольга Миколаївна Д’яченко Іван Максимович 4313 736 3,17 3234,75 981 Договори від 1 березня Мужичук Іван Володимирович Ракома Василь Миколайович 2836 735 2,08 2127 980 Чудновець Олександр Юрійович Мужичук Олексій Володимирович 2254 736 1,66 1690,5 981 Чудновець Олександр Юрійович Волк Сергій Миколайович 2253 735,5 1,66 1689,75 981 ? 26 733 19,72 20 050

Нагадаємо, Луганське КЕВ замовляє дрова, беручи за одиницю вимірювання складометр (1 скл. м = близько 0,75 куб. м). На ринку дрова частіше оцінюють виходячи із вартості кубічного метра. У перерахунку вартість кубічного метра за укладеними договорами коливатиметься у межах 980-990 грн.

Як раніше повідомляли «Наші гроші», на тендери Луганського КЕВ щодо закупівлі дров систематично приходять одні і ті ж підприємці, пов’язані між собою родинними чи дружніми зв’язками.

З кінця 2016 року Луганське КЕВ витратило на дрова твердих порід уже понад 152 млн грн. Станом на 2 березня у системі «Прозорро» в стані активних закупівель перебуває ще 16 тендерів очікуваною вартістю 37,56 млн грн.

Керівником КЕВ м. Луганськ із серпня 2017 року є Володимир Мізякін, який до цього працював заступником начальника відділу.