Глава Минэнерго РоSSии противоречит заявлению "Газпрома" о разрыве контрактов

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что в ближайшее время проведет переговоры с еврокомиссаром по энергетике Марошем Шефчовичем по поводу ситуации вокруг контрактов «Газпрома» с «Нафтогазом Украины» на поставку газа в Украину и транзит в Европу.

«Только вернулся из командировки и из новостей узнал, что мне должен позвонить господин Шефчович. В ближайшее время», — сообщил Новак (цитата по «Интерфаксу»). Министр уточнил, что ранее договаривался с ним о регулярных встречах и о встрече после окончательного решения Стокгольмского арбитража. «Встретимся, обсудим все детали», — сказал Новак. «Мы исходим из того, что контракты должны исполняться», — добавил он.

В пятницу, 2 марта, «Газпром» объявил, что приступает к процедуре расторжения всех ранее заключенных с Украиной контрактов в Стокгольмском арбитраже. Речь идет о контрактах на поставку газа украинским потребителям и на транзит газа в Европу. Оба этих контракта должны были действовать до конца 2019 года.