Кабмін дав 11 мільйонів на оснащення зали засідань комітетів системою трансляції
Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 22 грудня за результатами тендеру замовив ПрАТ «Литер» програмно-апаратний комплекс інформаційного забезпечення засідань урядових комітетів за 10,93 млн грн. Про це повідомляється у системі
Йдеться про технічне переоснащення будинку уряду по вул. Михайла Грушевського, 12/2 у Печерському районі Києва до кінця 2017 р. з повною передоплатою. Більшість коштів піде на обладнання і софт, повний перелік якого із цінами наведено у таблиці нижче.
Багатофункціональна чотириканальна система для трансляції та запису
Також для робочих місць придбали 34 професійні моторизовані дисплеї
У Росії такі дисплеї продають по
Ціна угоди на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 10,94 млн грн.
Власниками фірми
Усього з 2008 р. вона отримала підрядів на 266,36 млн грн. Зокрема у 2015 р. їй дали 7,20 млн грн. на конгрес-систему зали засідань погоджувальної ради Верховної Ради, а потім через можливу зміну зали дозамовили техніки ще на 4,20 млн.
Єдиним конкурентом було
Раніше Краковецький був партнером Рубєжової по ліквідованому
Обидві фірми прописані по вул. Козацька, 120/4Є – разом із ТОВ «Елко Україна», яким керує Рубєжова. Торік останнє фігурувало у кримінальному провадженні проти службовців ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Сєверодонецьке науково-виробниче об’єднання «Імпульс».
Усього з грудня 2015 р. суперник виграв тендерів на 614,32 млн грн. Зокрема у липні 2017 р. йому замовили проектування технічного переоснащення зали засідань Верховної Ради за 6,91 млн грн.
|Найменування товару
|Кількість, шт.
|Ціна, грн./шт.
|Багатофункціональна система для трансляції та запису Epiphan Pearl 4-канальна
|1
|297 413
|ПЗ для управління мікрофонами, камерами, голосуванням, реєстрації бази даних, синхронного перекладу
|1
|178 899
|Джерело безперебійного живлення АРС Smart-UPS SRT 10000VA RM
|1
|157 908
|Мультивіконний процесор 6 каналів HD-SDI 3G в HDMI / HD-SDI 3G / CV
|1
|128 641
|HD камера кольорова HD Conference Dome, Indoor 10Х, white
|5
|102 283
|Сервер НРЕ ProLiant DL60 Gen9 4LFF Hot Plug / E5-2609v4 / 2x8GB DDR4 / 4x1TB HP SATA / 2x900W RPS / rail / rck з ОС (Microsoft Win Svr Std 2012 R2 (P73-06174))
|1
|96 104
|Професійний моторизований дисплей Arthur Holm AH15DX2HDGA
|34
|90 466
|Центральний блок управління
|1
|90 008
|Комутатор Smart Videohub 20×20 матриця SDI
|1
|65 105
|Телевізор 65″
|4
|51 434
|Аудіоекспандер
|1
|45 112
|Пульт перекладача
|1
|42 108
|Батарея АРС для Smart-UPS SRT 8-10kVA RM
|1
|34 403
|Клавіатура з джойстиком KBD Universal XF
|1
|31 294
|Фрейм-грабер Epiphan SDI2USB 3.0
|1
|31 179
|Мікшер аналоговий GB2 16, 16 моно (GB30 мікр. передпідс., EQ.), 2 стерео, 2 ст. поверн., 4 підгрупи, 6 аукс, 6х2 матриці
|1
|24 256
|Комп’ютер everest® Enterprise 7600/І7-7700/CP10/W25/M719/R400/H120/H120/C172/700w/MP
|2
|23 946
|Ідентифікаційна картка (100 шт.) Bosch
|1
|21 484
|Інтерфейсний модуль ERT
|1
|21 040
|Сенсорна накладка для монітору 15″. Multi-touch screen for AH15DX2HDGA
|34
|19 581
|Ноутбук HP 250 15.6AG/lntel i5-7200U/8/500/HD620/W10P
|4
|19 471
|Підсилювач-розподілювач 1:10 моно аудіо; балансний сигнал, роз’єми XLR,регулювання рівня, режим розподільника стерео 1:5
|3
|17 251
|Комутатор 48 портів Ubiquiti EdgeSwitch 48 LITE
|1
|16 567
|Пристрій придушення акустичного зворотного зв’язку
|2
|15 783
|Настільний комп’ютер HP Intel іЗ-6100U 128Gb 4Gb WiFi kb,m DOS2TP28EA,WINpro 10
|35
|15 754
|Шафа 19″ 45U, 610×865 мм (ШГ), посилена, чорна
|1
|13 895
|Здвоєний інтерфейс делегата
|18
|13 345
|Реєстратор мови AMUR-PCI-A-18/4
|1
|13 230
|Підсилювач потужності Power amplifier, 1x120W
|2
|11 231
|Пульт делегата з селектором каналів
|1
|10 625
|ПЗ Patentem license keys management system
|34
|10 539
|Комутатор 24 порти EdgeSwitch 24 LITE
|1
|9 047
|Панель селектора каналу, що вбудовується
|34
|7 871
|Програмний модуль Open Interface (Відкритий інтерфейс)
|1
|7 783
|Гучномовець для стелі 30 Вт. 100 Вт
|8
|7 705
|Пристрій кодування ідентифікаційних карт
|1
|7 425
|Розгалужувач магістрального кабелю
|2
|6 873
|Mini Converter – SDI to HDMI конвертер
|12
|6 559
|Розгалужувач магістрального кабелю
|1
|6 543
|Підсилювач-розподілювач 1:2 сигналів HDMI 1080р/60
|2
|6 492
|Панель для голосувань, що вбудовується, зі зчитувачем чіп-карт
|34
|6 476
|Mini Converter – Audio to SDI конвертер
|1
|6 429
|Mini Converter – HDMI to SDI конвертер
|7
|6 364
|Бездротова приставка Apple TV (v4) 32 GB
|1
|5 363
|Зчитувач Mifare в мініатюрному пластиковому корпусі
|34
|5 248
|Програмний продукт Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian 1рк DSP DVD(FQS~08909)
|2
|4 952
|Двоканальний компресор /PeakStop лімітер/ гейт
|1
|4 843
|Панель пріоритету, що вбудовується
|1
|4 433
|Монітор LCD DELL 21.5″
|7
|4 369
|Монітор студійний активний
|2
|4 318
|Настінна аудіопанель
|2
|3 897
|Мікрофон на гнучкій ніжці довгий PLUGGABLE MICROPHONE LONG
|36
|3 873
|Мікрофон на гнучкій ніжці короткий PLUGGABLE MICROPHONE SHORT
|1
|3 764
|Навушники напіввідкритого типу, 18-24000 Гц, 55 Ом, чутливість 101дБ/мВт 200 мВт, в комплекті кабелі 3 м та 5 м, шкіряні та велюрові амбушури
|1
|3 513
|Текстоліт, лист 3 мм (ціна за кв. м)
|1
|3 049
|Навушники перекладача
|2
|2 843
|3-х вентиляторний блок в кришку для шаф MGSE 610 шир., чорний
|1
|2 142
|Блок живлення Power Supp,220VAC 50Hz, 24VAC 50VA Out
|5
|1 560
|Панель управління мікрофоном, що вбудовується
|35
|1 176
|Інтерфейсний модуль
|1
|1 136
|Панель DCN-FMIC для підключення мікрофона, що вбудовується
|35
|1 028
|Прилад доступу на два зчитувача формату Wiegand
|17
|1 003
|Гучномовець з регулятором гучності Cabinet speaker 6W white, volume control
|2
|899
|Комплект бездротовий клавіатура і миша Logitech МК220 WL Ru
|3
|726
|Полиця 19″ 4 точки кріпл., 650мм глиб., перфорована, т.м.2мм, чорна
|4
|689
|Блок 19″ на 8 роз. нім. станд., 10А, з індикат., без шнура, чорний, 1U
|3
|671
|Термостат 10А 230V Fandis, -10…80°С, під DIN рейку
|1
|484
|Навушник одинарний
|35
|465
|Рамка дискусійного пульту
|1
|338
|Кабель HDMI-DVI 1м
|3
|284
|Кабельний організатор 1U металевий перфорований, чорний
|3
|265
|Автоматичний вимикач ln=20 А, 2п, С, 6 kA, 2м, Hager
|2
|238
|Кабель монітора-сигнальний, HDMi М/М 5.0 м
|2
|185
|Кабель HDMI-HDMI 0,5м
|10
|167
|Кабель монітора-адаптер, DVI->VGA HD15 М/М 1.0m
|34
|116
|Заглушка 19″, 4U, чорна
|1
|105
|Заглушка 19″, 2U, чорна
|2
|74
|Кабель монітора-сигнальний, HDMi М/М 2.0 м
|8
|66
|Заглушка 19″, 1U, чорна
|1
|50
|Кабель пристроїв, USB2.0 А М/М 1.8m
|34
|35
|Кабельний організатор-кільце 44×60, метал 2мм, чорний глянець
|2
|30
|Ніжка до шаф і стійок, 45 мм довжина, чорна
|4
|13
|Набір кріплення М6 (гвинт, шайба, гайка)
|200
|8
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