Кабмін дав 11 мільйонів на оснащення зали засідань комітетів системою трансляції

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України 22 грудня за результатами тендеру замовив ПрАТ «Литер» програмно-апаратний комплекс інформаційного забезпечення засідань урядових комітетів за 10,93 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро» .

Йдеться про технічне переоснащення будинку уряду по вул. Михайла Грушевського, 12/2 у Печерському районі Києва до кінця 2017 р. з повною передоплатою. Більшість коштів піде на обладнання і софт, повний перелік якого із цінами наведено у таблиці нижче.

Багатофункціональна чотириканальна система для трансляції та запису Epiphan Pearl коштує 297 тис грн. (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ). Зараз вона продається на українському ринку дещо дорожче – за 321 тис грн.

Також для робочих місць придбали 34 професійні моторизовані дисплеї Arthur Holm AH15DX2HDGA 15″ по 90 тис грн./шт. і 34 сенсорні накладки для них по 20 тис грн./шт.

У Росії такі дисплеї продають по 359 тис руб. , або 171 тис грн., а сенсорні екрани для них – по 77 тис руб. , або 37 тис грн., що майже вдвічі дорожче від цін на українському тендері.

Ціна угоди на 0,1% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 10,94 млн грн.

Власниками фірми «Литер» є Валерій Кірмасов і Юрій Бойко (не плутати з нардепом).

Усього з 2008 р. вона отримала підрядів на 266,36 млн грн. Зокрема у 2015 р. їй дали 7,20 млн грн. на конгрес-систему зали засідань погоджувальної ради Верховної Ради, а потім через можливу зміну зали дозамовили техніки ще на 4,20 млн.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Амріта Комплексні рішення» , причому ніхто не знижував ціну під час аукціону. Засновником фірми є Сергій Краковецький, директором – Євген Рімек, а його заступником – Анжеліка Рубєжова.

Раніше Краковецький був партнером Рубєжової по ліквідованому ТОВ «Амріта-Ком» .

Обидві фірми прописані по вул. Козацька, 120/4Є – разом із ТОВ «Елко Україна», яким керує Рубєжова. Торік останнє фігурувало у кримінальному провадженні проти службовців ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Сєверодонецьке науково-виробниче об’єднання «Імпульс».

Рімек був помічником екс-нардепа Олександра Шевченка (блок «За єдину Україну!»), а Рубєжова – екс-нардепа Олега Шаблатовича (Партія Регіонів).

Усього з грудня 2015 р. суперник виграв тендерів на 614,32 млн грн. Зокрема у липні 2017 р. йому замовили проектування технічного переоснащення зали засідань Верховної Ради за 6,91 млн грн.