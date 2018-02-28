Билл Гейтс ответил на вопросы пользователей Reddit: об успехе, криптовалютах и переоцененном Hyperloop

О том, скучает ли он по временам в Microsoft

Во всем что мы делали, был определенный уровень спешки, ведь чтобы оставаться впереди требовалось двигаться очень активно. Я немного по этому скучаю. Мне приходилось брать отпуск, неделю для размышлений дважды в год просто чтобы сбавить обороты и посмотреть на долгосрочные тренды. Сейчас я работаю над вещами вроде малярии, где хотелось бы большего соперничества для решения проблем и быстрого продвижения вперед, пишут AIN.UA .

3 главные цели на сегодня

Для Фонда сокращение детской смертности, недоедания и устранение полиомиелита стали бы тремя ключевыми вещами. С точки зрения инновации — энергетический прорыв и улучшение системы детского образования.

В семейных делах это уверенность, что дети готовы пойти в колледж и хорошо проведут там время. Это уже больше трех, а я даже не упоминал свои цели в теннисе.

О влиянии автоматизации в ближайшие 10-20 лет

Автоматизация улучшала производительность труда со времен индустриальной революции, включая штуки вроде тракторов и ткацкого станка. С программным обеспечением это продолжится, поэтому нам нужно подумать, как обучать людей до новых профессий, которые неизбежно возникнут. В целом автоматизация — отличная вещь, которая позволяет нам не так тяжело работать. Но мы все еще на расстоянии одного поколения от больших изменений в этой области.

О главных технологиях ближайшего десятилетия и их влиянии на мир

Самым удивительным станет момент, когда компьютеры научатся читать и понимать текст как люди. Сегодня они могут выполнять простые задачи вроде поиска по ключевому слову, но концепции вроде «отпуска» или «карьеры», или «семьи» они не понимают. Microsoft и другие работают над этим, чтобы создать действительно полезного ассистента. Это всегда было подобием святого Грааля для ПО , а уж особенно сейчас, когда вопрос зрения и разговора фактически решен. Еще один фронтир — роботизация. Человеческая способность двигаться и манипулировать предметами невероятна и эксперты не могут согласиться, уйдет у нас на повторение этого десятилетие или гораздо больший срок.

О главной проблеме, которую игнорирует общество и правительство

Думаю, что стоимость медицинского обеспечения, образование и вопросы бедности/мобильности заслуживают гораздо больших усилий и количества инноваций, чем они получают сейчас. Польза от приведения их в порядок будет удивительна. Со всеми разговорами про неравенство интересно смотреть на то, что мы все еще работаем над вертикальными сферами вроде здравоохранения, образования, жилищного вопроса, питания и так далее… Все рассматривается как отдельные вещи вместо того, чтобы обозреть вместе те вызовы, с которыми кто-то сейчас сталкивается.

О том, когда начал считать себя успешным

Есть много направлений, в которых можно преуспеть. Я был успешен в том, что получал хорошие оценки и результаты тестов в старшей школе. Я был успешен, когда писал хороший код в свои 20 лет. Моя мечта о ПК как универсальном инструменте исполнилась в 90-х. Сейчас я работаю над тем, чтобы стать хорошим отцом, и имею амбиционные цели для своего фонда, вроде искоренения полиомиелита и малярии. Я думаю, что всегда хорошо иметь цели, где твой успех подвергается сомнению. У меня самого такая ситуация во множество областей, включая работу над проблемой глобального потепления.

Об изучении квантовых компьютеров и разработках Microsoft

Я потратил месяц на изучение математических процессов, стоящих за квантовыми вычислениями, пользуясь помощью команды Microsoft и онлайн-курсами. Мне хотелось понять, как квантовые компьютеры могут умножать числа настолько быстрее обычных. Пока все только начинается, но Microsoft делает большие инвестиции в квантовые вычисления и работает над исправлением проблемы с ошибками.

О балансе между работой и отдыхом

Распределять время всегда сложно. Для меня теннис — большое хобби, и я стараюсь играть не реже двух раз в неделю. Я всегда стараюсь читать по несколько книг в месяц и больше во время отпуска. Мелинда и я часто заглядываем в свои расписания, чтобы все правильно сбалансировать. Еще я путешествую примерно треть времени, посвященного Фонду, и это здорово.

О том, добился бы он успеха, если бы происходил из бедной семьи

Я преуспел благодаря отличному образованию — государственные школы до 6-го класса, а потом частная школа в Лейксайде. Есть хороший шанс, что иначе я бы никогда не занялся ПО и математикой в таком виде, а значит — не обрел такой успех.

О том, можно ли обеспечить экономический рост без «уничтожения» планеты

Да, ведь вообще говоря, большинство ресурсов не «уничтожаются». Элементы, с которых все началось, никуда не делись. Конечно, на переработку нужна энергия, но я оптимист и думаю, что мы найдем способ избежать разрушения планеты. Количество новорожденных уже прошло пиковую точку, что поможет ограничить максимальный размер населения.

О лучших книгах, прочитанных в 2018 году

Есть две удивительные книги. Первая — Enlightenment Now Стивена Пинкера, а вторая — Factfulness Ханса Рослинга. Обе легко читаются и объясняют, как улучшается мир.

Мнение насчет криптовалют

Главная фича криптовалют — их анонимность. Не думаю, что это хорошо. Возможность правительств находить случаи отмывания денег, уклонения от налогов или финансирования терроризма — вот это хорошо. Сейчас криптовалюты используют чтобы покупать наркотики, так что это редкая технология, почти напрямую провоцирующая смерти. Я думаю, что спекуляции вокруг ICO и криптовалют очень рискованны для всех на длинной дистанции.

Об инновациях в общественном и личном транспорте

Я думаю, что частный рынок хорошо вознаградит инновации в этой среде. Полагаю, что электрокары и автономный транспорт — это отлично. Наш Фонд также экспериментирует с доставкой медицинских препаратов дронами в Руанде и Танзании. Не уверен, что концепция Hyperloop имеет смысл — сделать этот транспорт безопасным будет сложно.