Миллиардер и инвестор Билл Акман назвал Terra криптопирамидой

Коллапс Terra похож на крушение финансовой пирамиды. Об этом заявил CEO и основатель Pershing Square Capital Management миллиардер Билл Акман, пишет Forklog.

Миллиардер и инвестор Билл Акман назвал Terra криптопирамидой
Билл Акман/Фото: nv.ua

«Для меня „алгоритм“ Terra — криптоверсия финансовой пирамиды. Нет никакого бизнеса. Инвесторам обещали доходность в 20%. Ее обеспечивает токен, стоимость которого поддерживается за счет спроса новых инвесторов», — написал он.

Акман сослался на привлекательные условия в Anchor.

Крупнейший протокол экосистемы Terra до недавнего времени позволял получать доходность 20% на депозиты в UST. Снижение ставки до 17,87% привело к утрате стейблкоином привязки к доллару США и последующему коллапсу экосистемы.

Рост цены на нативный токен поддерживался спросом со стороны новых пользователей и ограничением предложения за счет вестинга, добавил миллиардер.

По мнению CEO Pershing Square Capital Management, схема работы и хайп позволили Terra достичь таких масштабов, которые стали угрожать всему криптовалютному рынку.

Акман предложил ввести саморегулирование в сегменте, чтобы подобные проекты без работающих бизнес-моделей не уничтожили как плохое, так и хорошее в индустрии. У блокчейна «огромный потенциал», заключил он.

Напомним, в Forbes назвали крах UST и LUNA «пятой перезагрузкой» крипторынка.

Как рухнула Terra

Одна из основных особенностей UST — отсутствие зарезервированных средств и других активов для его поддержки. Его механизм стабилизации — сугубо алгоритмический. У UST есть «парная» криптовалюта — Luna. Если UST падает ниже паритета с долларом, избыточные токены автоматически сжигаются путем обмена на допэмиссию Luna и наоборот.

Но чрезмерная волатильность перегрузила стейблкоин и он не смог удержать свою привязку к доллару. На момент написания UST стоил всего 18 центов.

Luna обрушилась следом, и к моменту написания торговалась по $0,00049, а объем предложения токена превышал 6,5 трлн. Незадолго до обвала цена токена превышала $80.

Из-за более чем 99% падения токена блокчейн Terra, на котором работают LUNA и UST, был вынужден дважды останавливать свою работу.

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