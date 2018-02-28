Донецькі комунальники відпишуть сім’ї екс-заммера Севастополя 52 мільйони на полігон у Волновасі

КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» 23 лютого за результатами відкритих торгів замовило ТОВ «Хозхімсервіс» роботи з будівництва полігону ТПВ площею 10 га у південно-східній частині Волновахи Донецької області (І черга) за 51,64 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Вартість робіт покриють за рахунок обласного бюджету. План фінансування розрахований на лютий-травень 2018 року. У цей же період часу мають бути виконані усі роботи по підряду, перелік яких включає: організацію рельєфу, земляні роботи, установлення вентиляторів, влаштування водопроводу, каналізації, електроосвітлення. Також підрядник улаштує протифільтраційний екран ставки-накопичувача фільтрату, секції складування (І черга) тощо.

У вигляді прибутку фірма отримає 247, 78 тис. грн (0,48% від загальної вартості робіт), на заробітні плати піде 596,87 тис. грн (1,16%).

Із переможцем торгів конкурувало запорізьке ПрАТ «ПМК №28 Водбуд», чия остаточна цінова пропозиція виявилась на 0,47% дорожчою.

Як повідомляли «Наші гроші.Запоріжжя», «ПМК №28 Водбуд», контролером якого є Микола Позняк, фігурує у кримінальному провадженні щодо незаконного видобування піску у Південному мікрорайоні Запоріжжя. За матеріалами справи, техніка, якою вивозили пісок, була орендована «ПМК №28 Водбуд», а матеріали будівельнику знадобилися для проведення робіт з водопропуску через річку Сагайдачку в районі вулиці Скальної на замовлення міського Управління капітального будівництва вартістю 1 млн грн.

ТОВ «Хозхімсервіс» належить донеччанам Аллі Кізіменко та її старшому сину Давіду Кізіменку, а керівником є Марк Кізіменко – наймолодший син Алли Кізіменко.

Її чоловік, Олег Кізіменко, раніше очолював Управління капітального будівництва Донецької ОДА, а з 2012 р. був заступником мера Севастополя Володимира Яцуби. За даними місцевих ЗМІ, після анексії Криму Росією Кізіменко-старший лишився на тій же посаді при так званому губернаторі Сергію Меняйлі, а в 2015 р. був звільнений.

Протягом 2017 року ТОВ «Хозхімсервіс» отримало держзамовлень на 320 млн грн, а з початку року підписало договорів з бюджетниками на понад 64 млн грн.


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