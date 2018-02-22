Не пройшло й кварталу: коштовний рідкий хлор для «Води Донбасу» подорожчав ще на 20%
КП «Компанія “Вода Донбасу”» 20 лютого за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ «Компанія “Хлортехвод”» щодо поставки 111 тонн рідкого хлору в контейнерах за 4,65 млн грн. Про це повідомляється в системі «
Згідно з договором, вартість однієї тонни рідкого хлору вищого ґатунку становить 41 910 грн (з ПДВ).
На початку лютого запорізький «Облводоканал»
Сама компанія «Хлортехвод» 16 лютого підписала
Водночас, ще у листопаді 2017 року «Наші гроші» фіксували подорожчання рідкого хлору від компанії «Хлортехвод» до 33 430 грн/т, яке реалізували через підписання низки додаткових договорів у рамках угоди, укладеної ще у лютому 2017 року. Таким чином, за менш ніж три місяці «Хлортехвод» підняв вартість тонни рідкого хлору на 20%.
Позмагатись за лот прийшло лише одне підприємство – ТОВ «Гіпохлорсервіс», цінова пропозиція якого була дорожчою всього на 0,21%. При цьому, фірма не зіграла на пониження на жодному з етапів аукціону.
Обоє учасників пропонували хлор виробництва ПАТ «Дніпроазот», який закуповують у ТОВ «Аульська хлоропереливна станція».
Одноосібним власником та керівником ТОВ «Компанія “Хлортехвод”» є Олег Первий з Кременчука Полтавської області. Заснував фірму у 2012 році Ярослав Гальченко, який також був
Згадана компанія «Хлорсистеми» сьогодні належить прописаному у Рівному Юрію Тітову, а попередніми власниками були Сергій Шапіро та Сергій Гнойовий. Останній є одноосібним власником та керівником конкуруючої на торгах фірми – ТОВ «Гіпохлорсервіс».
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Финансы
22.02.2018 05:26