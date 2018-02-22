Не пройшло й кварталу: коштовний рідкий хлор для «Води Донбасу» подорожчав ще на 20%

КП «Компанія “Вода Донбасу”» 20 лютого за результатами відкритих торгів уклало договір з ТОВ «Компанія “Хлортехвод”» щодо поставки 111 тонн рідкого хлору в контейнерах за 4,65 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Згідно з договором, вартість однієї тонни рідкого хлору вищого ґатунку становить 41 910 грн (з ПДВ).

На початку лютого запорізький «Облводоканал» замовив рідкого хлору у контейнерах у ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» за ціною 20 520 грн/т (з ПДВ, без доставки).

Сама компанія «Хлортехвод» 16 лютого підписала договір з одним із комунальників міста Покров (Дніпропетровська область), щодо поставки рідкого хлору в контейнерах за ціною 39 655 грн/т, тобто на 5% дешевше.

Водночас, ще у листопаді 2017 року «Наші гроші» фіксували подорожчання рідкого хлору від компанії «Хлортехвод» до 33 430 грн/т, яке реалізували через підписання низки додаткових договорів у рамках угоди, укладеної ще у лютому 2017 року. Таким чином, за менш ніж три місяці «Хлортехвод» підняв вартість тонни рідкого хлору на 20%.

Позмагатись за лот прийшло лише одне підприємство – ТОВ «Гіпохлорсервіс», цінова пропозиція якого була дорожчою всього на 0,21%. При цьому, фірма не зіграла на пониження на жодному з етапів аукціону.

Обоє учасників пропонували хлор виробництва ПАТ «Дніпроазот», який закуповують у ТОВ «Аульська хлоропереливна станція».

Одноосібним власником та керівником ТОВ «Компанія “Хлортехвод”» є Олег Первий з Кременчука Полтавської області. Заснував фірму у 2012 році Ярослав Гальченко, який також був представником кременчуцького ТОВ «Компанія Хлорсистеми», свого часу прописаного у сусідньому офісі за однією адресою з «Хлортехводом».

Згадана компанія «Хлорсистеми» сьогодні належить прописаному у Рівному Юрію Тітову, а попередніми власниками були Сергій Шапіро та Сергій Гнойовий. Останній є одноосібним власником та керівником конкуруючої на торгах фірми – ТОВ «Гіпохлорсервіс».


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