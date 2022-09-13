Долар знову подорожчав: який курс валют в обмінниках та на чорному ринку 13 вересня

Долар продовжує зростати в ціні, незважаючи на прогнози аналітиків, що обнадіюють. Оприлюднено курс в обмінниках, а також на чорному ринку 13 вересня.

Долар знову подорожчав: який курс валют в обмінниках та на чорному ринку 13 вересня

Сьогодні курс долара знову підвищився на готівковому ринку у продажу та купівлі – на 10 копійок. Котирування гривні до долара перебувають на рівні 40,60 та 41,60 грн відповідно. Євро продають по 41,45 грн, а купують - по 40,40 грн, повідомив Мінфін.

В обмінниках долар у продажу не змінився, а у покупці подешевшав на 1 копійку. Євро подорожчав у продажу - на 10 копійок, а в покупці - на 27 копійок. Долар в обмінниках продають по 41,62 грн, а купують – по 41,50 грн. Євро в середньому можна продати за 40,80 грн, а купити – по 41,14 грн.

У відділеннях Приватбанку долар доступний у продажу по 39,90 грн, а у купівлі – по 39,5 грн. Євро трохи дорожче – по 41 грн у продажу та 40 грн у купівлі.

В Ощадбанку долар продається по 39,99 грн, а купується по 39,8 грн. Євро обійдеться в 41,30 грн у продажу та в 40,30 грн у покупці.

За інформацією валютного аукціону, долар на чорному ринку продається за 41,80, а приймається – за 41,54 грн. Європейська валюта доступна у покупці по 41,30 грн, а у продажу – 41 грн.

Офіційний курс долара, як і раніше, стабільний. За даними НБУ, його вартість – 36,56 грн. Євро сьогодні коштує 37,09 грн.

Долар знову подорожчав: який курс валют в обмінниках та на чорному ринку 13 вересня

Економісти вважають, що чекати на здешевлення американської валюти не варто. Є перебої з постачанням долара, тому на нього виник дефіцит, з яким бореться Нацбанк. На думку експертів, незабаром курс долара подолає нову психологічну позначку 42 грн.

Банки стали встановлювати комісію за видачу валюти готівкою з карток, на що скаржаться клієнти. Голова Ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова прокоментувала ситуацію.

"Витрати на обслуговування обороту готівкової валюти сьогодні більші, ніж у мирні часи. Це історія не про доходи, це історія про можливість підтримки відповідних сервісів", - зазначила вона.

Нагадаємо, як отримати по 1000 грн та 50 доларів на карту ПриватБанку.


Ловіцька Леся, Тудей





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