В НБУ назвали кількість збиткових банків за підсумками другого кварталу

В НБУ також назвали основні ризики та актуальні позитивні тенденції в банківській системі, інформує ZN.ua.

В НБУ назвали кількість збиткових банків за підсумками другого кварталу
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Попри певні позитивні тенденції в банківському секторі України, понад два десятки банків за підсумками II кварталу 2022 року виявилися збитковими, а частина тих, які втримали прибутковість, зробили це за рахунок скорочення власних витрат, зокрема заробітних плат. Про це йдеться в Огляді банківського сектору за другий квартал поточного року, виданим Національним банком.

"Суттєві відрахування в резерви під очікувані внаслідок війни втрати зумовили збиток банківського сектору у розмірі 4.5 млрд грн в II кварталі, 4.6 млрд грн – з початку року. Кількість збиткових за квартал банків становила 24 установи", - йдеться в огляді.

Сукупний збиток згаданих 24 банків становив 10.5 млрд грн.

Зокрема, до числа збиткових потрапили три з чотирьох державних банки - Укрексімбанк, Ощадбанк та Укргазбанк.

Водночас державний ПриватБанк згенерував майже половину прибутку прибуткових банків.


Лія Ільченко, ZN.ua





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