Еврокомиссия оштрафовала несколько компаний на €546 млн за картельный сговор

Компании координировали цены, распределяли клиентов и обменивались коммерчески конфиденциальной информацией.

Еврокомиссия оштрафовала несколько компаний на €546 млн за картельный сговор

Еврокомиссия оштрафовала несколько компаний на общую сумму €546 млн за участие в трех различных картельных сговорах в сфере морских перевозок автомобилей и поставки автозапчастей.

Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

Еврокомиссия установила, что чилийский морской перевозчик CSAV, японские перевозчики "K" Line, MOL и NYK, а также норвежско-шведский перевозчик WWL-EUKOR участвовали в картельном сговоре, который касался межконтинентальной морской перевозки автотранспорта, и наложила общий штраф в размере €395 млн.

Установлено, что компании координировали цены, распределяли клиентов и обменивались коммерчески конфиденциальной информацией, в частности о сборах и надбавках к ценам для компенсации колебаний курса валют или цен на нефть.

Во втором решении Еврокомиссия установила, что компании Bosch (Германия), Denso и NGK (обе Японии) принимали участие в сговоре по поставкам свечей зажигания автопроизводителям в Европейской экономической зоне, и наложила общий штраф в размере €76 млн.

В третьем решении Еврокомиссия установила две картельных сговора, касающихся поставок тормозных систем. Первый касался поставки гидравлических тормозных систем (HBS) и в него входили компании TRW (США, теперь ZF TRW, Германия), Bosch (Германия) и Continental (Германия). Второй картель касался поставки электронных тормозных систем (EBS) и включал компании Bosch и Continental. Комиссия установила общий штраф в размере €75 млн.

Напомним, что в конце января Еврокомиссия оштрафовала поставщика Apple почти на миллиард евро.


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