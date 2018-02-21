У Філатова звільняють шкільних ремонтників, щоб замість них завести приватну фірму за 10 мільйонів
Департамент гуманітарної політики Дніпровської міськради 12 лютого провів тендер на виконання аварійних робіт. ТОВ «Група «Капітал строй» планує за 9,73 млн грн. надавати послуги закладам освіти, де почали звільняти або перекваліфіковувати технічних робітників, що раніше виконували схожі роботи.
Про це
Конкурс
Уже після оголошення тендеру, 5 лютого, Департамент гуманітарної політики Дніпровської міськради видав наказ про оптимізацію штатів комунальних закладів та підприємств. В документі було вказано, що школи та дитсадки повинні звільнити низку працівників або перекваліфікувати їх на інші завдання. Всього мова йде про 172 посади, серед них і завгоспи, адміністративно-технічні працівники та обслуговуючий персонал.
Офіційно така оптимізація була пояснена бажання зекономити бюджет та вирішити питання питань, пов’язані з аварійними ситуаціями.
Звільнені працівники шкіл повідомили, що їм вже пропонують роботу в фірмі, яка виграла тендер «на аварійне обслуговування».
В документах, які завантажило на торги «Група «Капітал строй», вказано, що у неї в штаті 92 працівника. Цй же список робітників фірма подала і на більш масштабний
Засновниками «Група «Капітал строй» є Олександр Калинчук та естонська компанія «Транспорт енд Хаагіс», а директором – Ірина Румянцева. Раніше вона була засновником та керівником ТОВ «Містокомбуд», яке
На конкурсі ж закупівлі аварійного обслуговування в школах та дитсадках єдиним конкурентом Група «Капітал строй» переможця було ТОВ «АВС Білд Сервіс» з вищою ціною, яку воно протягом торгів не змінило. Раніше фірма була учасником
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