Для будівництва школи в Крюківщині ціною 76 мільйонів замовили неймовірно коштовний бітум

КП «Управління капітального будівництва» Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області 19 лютого за результатами тендеру замовило ТОВ «Будівельна компанія «Євробуд-2000» реконструкцію школи за 76,38 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До вересня 2020 року в Крюківщині по вул. Мічуріна 12А реконструюють школу на 528 учнів. Отже, реконструкція коштує 145 тис грн. за учнівське місце, що принаймні у півтора рази дорожче від опосередкованої вартості будівництва шкіл з нуля, яку Мінрегіонрозвитку встановило в 2017 році на рівні 86 тис грн. за місце.

За підсумковою відомістю ресурсів, бітуми нафтові будівельні БН-70/30 коштують 37 тис грн./т, а БН-90/10 – 38 тис грн.(тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). У грудні 2017 року Давидівська сільська рада на Львівщині замовила другу марку майже уп’ятеро дешевше – по 8 036 грн./т. Загалом цих бітумів у кошторисі планують майже шість тон на загальну суму 217 тис грн. Тобто переплата по ним може скласти близько 170 тис грн:

Для будівництва школи в Крюківщині ціною 76 мільйонів замовили неймовірно коштовний бітум

Бітуми нафтові дорожні рідкі МГ і СГ замовили по 24 300 грн./т, хоча «Спецжитлофонд» законтрактував їх у 2,5 рази дешевше – по 9 365 грн./т.

Решта будматеріалів мають більш близькі до ринкових ціни.

  • Дисперсію полівінілацетатну непластифіковану замовили по 76 грн./кг. Нещодавно на тендері «Спецжитлофонду» вона коштувала в півтора рази дешевше – 49 грн./кг.
  • Стінові блоки з пінобетону 200х200х600мм коштують 1 180 грн./куб. м, а 200х300х600мм – 1 302 грн./куб. м. Другий тип можна знайти у продажу в півтора рази дешевше – по 840870 грн./куб. м.
  • Бортові камені БР300.30.15 обійдуться у 522 грн./шт. Торік у грудні вони коштували на торгах Київради на 14% дешевше – 456 грн./шт., а в серпні продавалися на 7% дешевше – по 490 грн./шт.
  • Бетон В30 М400 20-40 мм замовили по 1 475 грн./куб. м. На ринку бетон В30 М400 із різною крупністю наповнювача продають по 1 193-1 389 грн./куб. м.
  • Гарячекатана арматурна сталь коштує 16-20 тис грн./т, що відповідає іншим тендерам.

Ціна угоди на чверть нижча від очікуваної вартості закупівлі в 100,00 млн грн.

ТОВ «Будівельна компанія «Капіталіст» із нижчою на 1 грн. ціною відхилили через невідповідності у банківській гарантії та розрахунках договірної ціни.

Дорожчими конкурентами були ТОВ «Рембуд-1» і ТОВ «Саті-Нова Союз».

За даними системи «YouControl», столичний «Євробуд-2000» зі статутним капіталом 1 200 грн. заснували в липні 2017 року Ігор Дубінін і Віталій Пузаєнко, на яких записана ціла низка юросіб. У грудні 2017 року фірму переписали на Петра Дікура, а керівником став Володимир Пацеля.

Номер телефону переможця +380981881138 раніше використовував один з підрядників «Спецжитлофонду» – ТОВ «БВК Урбі» Василя Комаревича. Останній також володіє нинішнім суперником «Рембуд-1», де його партнером до 2009 року був Микола Іванович Надточій. Особа з такими ПІБ понад десять років очолювала «Спецжитлофонд». Сам Комаревич раніше керував ПП «Укррембудінвест» Надточія.

Для будівництва школи в Крюківщині ціною 76 мільйонів замовили неймовірно коштовний бітум Для будівництва школи в Крюківщині ціною 76 мільйонів замовили неймовірно коштовний бітум

Нині «БВК Урбі» переоформлене в Ізмаїлі Одеської області під назвою «Дунай Пак» на Євгена Василевського і Семена Чекалова.

Головним інженером у «Євробуд-2000» працює Денис Васильович Комаревич. Крім того, в одному з його аналогічних договорів замовником виступає та ж «БВК Урбі».

Раніше «Євробуд-2000» отримав дрібних підрядів виключно «Спецжитлофонду» і ДВНЗ «Київський коледж будівництва,архітектури та дизайну» на 1,05 млн грн.

Інший суперник «Саті-Нова Союз» належить Євгену Коваленку та депутату Вишгородської міськради від «БПП «Солідарність» Михайлу Підвисоцькому.


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