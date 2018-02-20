«Укрспирт» відписав екс-помічнику «регіонала» 15 мільйонів на ферменти за торішніми цінами
ДП «Укрспирт» 16 січня уклало угоду з ТОВ «Торгово-маркетингове агентство «Трістан» про закупівлю ферментних препаратів на 15 млн грн. Про це повідомляється у системі
До кінця року поставлять сім видів ферментних препаратів у пластикових каністрах по 25-30 кг, перелік яких із цінами наведено у таблиці нижче. Ціни дорівнюють минулорічним.
Засновниками
Усього з 2011 року «ТМА «Трістан» отримав підрядів щонайменше на 151,13 млн грн.
|Найменування товару
|Ціна, грн./кг із ПДВ
|Альфалаза AFP
|345
|Ламінекс CeluStar
|294
|Діазим FA
|240
|Амілекс 5Т
|183
|Діазим TGA
|135
|Діазим SSF
|126
|Амілекс 4Т
|120
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