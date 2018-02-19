Кто в Украине зарабатывает больше всех
Самой высокооплачиваемой вакансией в Украине, согласно данным крупного HR-портала, по праву может считаться исполнительный директор в IT-компании. Зарплата такого специалиста может составлять 100 тыс.грн
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На втором месте с зарплатой в 85 тыс. грн — строительный инженер в крупной международной компании. От соискателя требуют знание английского, языков программирования. Тройку лидеров замыкает вакансия коммерческого директора в агрохолдинге (около 85 тыс. грн зарплата). Требование: опыт работы в агрохолдинге, знание рынка зерновых и масленичных культур, аналитический склад ума.
HR-эксперт Маргарита Ковтун прогнозируют: если экономика будет стабильно развиваться, то в следующем году уровень заработных плат в среднем увеличится на 25?30%. При этом эксперт уверена, что в списке самых высокооплачиваемых профессий останутся финансисты и программисты.
Зарплаты выше 12,5 тыс. грн получают финансисты и страховики, в то же время в сфере IT зарабатывают в среднем 11,6 тыс. грн. Каждый третий официально зарабатывает меньше 4 тыс. грн, при этом 9% работающих и вовсе декларируют доход меньше 3200 грн (оформлены на полставки или же получают минимальную ставку минус налоги). Согласно данным Госстата, всего 17% украинцев зарабатывают больше 10 тыс. грн.
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Финансы
19.02.2018 02:44