В Киеве арестовали крупный торговый центр

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Хозяйственный суд Киева наложил повторный арест на торговый центр «Магелан» в Киеве в ходе спора между Сбербанком и компанией «Край Проперти» Анатолия Юркевича.

Об этом пишет FinClub.

27 декабря 2017 года компания «Край Проперти» обратилась в суд, ссылаясь на то, что Сбербанк не соблюдал процедуру удовлетворения требований залогодержателя, предусмотренную условиями кредитного договора от 2011 года.

В сентябре 2011 года Сбербанк открыл компании «Край Проперти» две кредитные линии на 56,2 млн долларов под залог ТЦ «Магелан».

Срок погашения кредита истекал в конце марта 2017 года. Однако «Край Проперти» не расплатилась.

В августе 2017 года Антимонопольный комитет разрешил Сбербанку приобрести в собственность актив компании «Край Проперти» – торговый центр «Магелан».

Согласно материалам дела, 19 декабря 2017 года государственный регистратор оформил право собственности на торговый центр «Магелан» на Сбербанк.

«Край Проперти» обратилась в суд с требованием наложить арест на имущество.

Заявитель отмечает, что Сбербанк обратился к госрегистратору с заявлением об оформлении ипотеки на себя, зная о том, что торговый центр еще 10 февраля 2017 года был арестован постановлением Госисполнительной службы.

Законность ареста подтверждена постановлением Киевского апелляционного хозсуда 14 декабря.

Суд удовлетворил требования «Край Проперти» в качестве обеспечения по иску и также запретил Сбербанку и его сотрудникам совершать любые действия по отчуждению ТЦ «Магелан», пользоваться зданием, заходить в помещения, заключать договора ипотеки или любым другим образом обременять его.

Также запрещено совершать любые регистрационные действия, касающиеся торгового центра.

24 января 2018 года Киевский апелляционный хозсуд открыл производство по апелляции Сбербанка.

Также банк сейчас в судах пытается взыскать с компании «Край Проперти» и ее поручителя ЧАО «Универсал №16» задолженность на 67,6 млн долларов.

До недавнего времени Юркевич был владельцем трех торговых центров «Магелан» (в Киеве, Харькове и Николаеве), которыми управляет девелоперская группа компаний «Край».

В декабря 2016 года структуры Юркевича подписали с ВТБ Банком соглашение о передаче в счет долга харьковского торгового центра «Магеллан».


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