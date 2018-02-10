С одной карты Приватбанка потратили 622 миллиона в казино, - Рожкова

Нацбанк в ходе инспекционной проверки Приватбанка выявил траты размером 622 миллиона гривен с одной карты в казино за границей.

Об этом сообщает FinClub.

«Одно физлицо, используя платежную карту Приватбанка, оплачивало ею игру в казино за пределами Украины. В принципе ничего особенного. Это нормально. Карта была кредитная», — сообщила замглавы НБУ Катерина Рожкова.

«Но погашение кредита осуществлялось физическими лицами на территории Украины. При этом это были разные физлица, не связанные с собственником карты: не родственники, не подчиненные», — заявила она.

Дальнейшее расследование показало отсутствие легальных источников денег для такой «помощи».

«Анализ финансовых операций этих лиц засвидетельствовал, что они не имели официальных источников для предоставления такой финансовой помощи для погашения кредита. Это классический пример нарушения законодательства. Идет речь о сумме 622 млн грн», — подчеркнула она.

Рожкова напомнила, что компания Kroll завершила расследование операций, которые проходили в Приватбанке последние десять лет.

«В ее отчете были указаны основные нарушения и сумма убытка (5,5 млрд долларов — ред.), нанесенного фактически уже государственному банку. В ходе этого масштабного расследования были выявлены мелкие операции, которые могут иметь признаки незаконных, например, связанные с отмыванием денег или уклонением от уплаты налогов», — отметила она.

Теперь НБУ в рамках законодательства о банковской тайне и полномочий НБУ проверяет эти операции, чтобы операции с признаками уголовных правонарушений передать правоохранительным органам.